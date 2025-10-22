Šilovs skaidro, kāpēc pret bijušo komandu tika pārspēts ar pirmo metienu
Dažreiz pirmais metiens hokeja spēlē vārtsargam ir visgrūtākais, otrdien laikrakstam "Pittsburgh Tribune-Review" teica Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pēc zaudētiem vārtiem pirmajā metienā un Pitsburgas "Penguins" uzvaras savā laukumā pār Šilova bijušo vienību Vankūveras "Canucks" Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
Jau ziņots, ka pirmdien "Penguins" savā laukumā bija pārāka ar 5:1 (1:1, 3:0, 1:0), bet viesu rindās traumas dēļ nespēlēja Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers. Vienīgos vārtus Šilovs spēles 78. sekundē ielaida pēc pirmā viesu metiena, bet pēc tam atvairīja 23 pretinieku metienus.
"Katra spēle ir atšķirīga," sacīja Šilovs intervijā Pitsburgas laikrakstam "Pittsburgh Tribune-Review". "Dažreiz pirmais metiens ir visgrūtākais."
"Pirmais metiens, iejušanās spēlē, un tas bija labs metiens," zaudētos vārtus komentēja Šilovs, uzteicot arī Konora Gārlenda metienu. "Bet pēc tam es jutos diezgan labi."
Laikraksts atgādina, ka 2024./2025. gada sezonā "Penguins" vārtsargi Jūels Blumkvists, Tristans Džerijs un Alekss Nedelkovičs ļāva pretiniekiem gūt 15 vārtus ar pirmo metienu.
"Canucks" Šilovu uz "Penguins" aizmainīja jūlijā, taču vārtsargs saprot šī lēmuma iemeslus, jo situācija klubā bija strupceļš. "Bija lieliski spēlēt "Canucks"," Šilovs teica pirmdien. "Tas bija solis, kas Vankūveras komandai bija jāveic."
Pēc pirmdienas uzvaras komandas uzvaru sērija ir sasniegusi trīs spēles. "Viņš šosezon ir paveicis lielisku darbu mūsu labā, vienkārši atvairot pretinieku metienus, kad mums tas ir nepieciešams," sacīja "Penguins" uzbrucējs Džastins Brazo, kurš šajā spēlē guva vārtus un sakrāja arī divas rezultatīvas piespēles, piebilstot, ka, protams, šī Šilovam bija īpaša spēle pret savu iepriekšējo komandu.
"Spēles pirmais metiens bija metiens ar atvēzienu ātrajā uzbrukumā, un zaudētie vārti nav Šilova vaina," saka Brazo. "Tā savā veidā ir laukuma spēlētāju vaina."
"Pēc tam viņš nospēlēja stabili un neļāva pirmajam vārtu zaudējumam sevi ietekmēt," norāda Brazo, piebilstot, ka vēlāk komanda paveica labu darbu savu vārtu priekšā, palīdzot vārtsargam.
"Tu atvairi metienu, un tas dod impulsu," teica Šilovs. "Tu atvairi ripu vienreiz, neļauj ripai nonākt vārtos, tad vēlreiz, pēc tam mums izdevās gūt vārtus, un mēs vienkārši turpinājām izmantot šo impulsu."
Šilovs šajā sezonā "Penguins" vārtos ir stājies četros mačos, izcīnījis trīs uzvaras, atvairījis 91,9% metienu un vidēji mačā savos vārtos ielaidis 2,25 ripas. Viņa rēķinā arī viens "sausais" panākums. Bļugers traumu dēļ šosezon ir aizvadījis tikai divas spēles un ticis pie viena vārtu guvuma.
"Penguins" ar 10 punktiem septiņās spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet "Canucks" ar astoņiem punktiem ir piektā Rietumu konferencē.