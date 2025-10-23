Policija aiztur pazīstamu basketbola tiesnesi; pie viņa mājās atrod ceturtdaļmiljonu skaidrā naudā, bet problēmas varētu būt vēl daudz lielākas
ULEB Eirolīgas basketbola tiesnesis Urošs Nikoličs ticis aizturēts pēc tam, kad vietējā policija viņa dzīvoklī atradusi iespaidīgu summu skaidrā naudā, vēsta Serbijas mediji.
Saskaņā ar Serbijas valsts televīzijas kanāla RTS un laikraksta “Blic” informāciju, Eirolīgas un Adrijas līgas tiesnesis Urošs Nikoličs ticis aizturēts vērienīgā policijas operācijā, kad viņa dzīvokli atrasti 250 000 eiro skaidrā naudā.
Serbu mediji ziņo, ka 40 gadus vecais basketbolists ticis aizturēts starptautiskā policijas operācijā, kuras laikā kopumā tika arestēti 10 cilvēki. “Blic” norāda, ka Nikoličs tiek turēts aizdomās par saistību ar organizētās noziedzības grupējumu “Vračarci”, kura nosaukums cēlies no Belgradas pilsētas daļas.
Saskaņā ar ziņojumu, septiņi “Vračarci” grupas locekļi tika arestēti aizdomās par divu slepkavību paveikšanu un trīs slepkavību mēģinājumu izdarīšanu pēdējos gados Serbijā.
Nikoličs savā tiesneša karjerā guvis atzinību un viņam divreiz (2021. un 2024. gadā) ticis uzticēts tiesāt Eirolīgas finālčetrinieka sacensības. Šajā sezonā viņš līdz šim tiesājis četras spēles – Atēnu “Panathinaikos” pret Minhenes “Bayern”, Madrides “Real” pret Pirejas “Olympiacos”, Telavivas “Hapoel” pret Telavivas “Maccabi” un Dāvja Bertāna “Dubai” spēkošanos ar “Bayern”. Ņemot vērā, ka Eiropas prestižākā basketbola turnīra tiesnešiem ir jābūt nevainojamai reputācijai, jādomā, ka viņa dienas šajā arodā ir noslēgušās.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn pavasarī pamatīgās nepatikšanās iekūlās cits tiesnesis – slovēnis Matejs Boltauzers, kurš Belgradas lidostā tika pieķerts zogam smaržas.