Pērn labākais Čehijas ekstralīgas snaiperis Tralmaks divreiz sarūgtina pretinieku vārtsargu "Griffins" uzvarā AHL spēlē, Ločmelis iemet "Bruins" uzvarā
Grandrepidsa (ASV), 19. okt., LETA. Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks sestdien izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, kamēr citā spēlē vienus vārtus guva Dans Ločmelis. Tralmaka pārstāvētā Grandrepidsas "Griffins" mājās ar 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) pārspēja Manitobas "Moose".
Otrā perioda astotajā minūtē Tralmaks ar raidījumu no labā iemetienu apļa vairākumā panāca 1:0 mājinieku labā, bet trešās trešdaļas trešajā minūtē latvietis pie vārtiem mainīja ripas lidojuma virzienu un nostiprināja vadību.
Tralmaks, kurš tika atzīts par spēles otro zvaigzni aiz 35 metienus atvairījušā vārtsarga Mihala Postava, šajā spēlē četrreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. AHL sezonas ievadā viņam četros mačos ir trīs gūti vārti.
Tikmēr Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" mājās ar 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) uzvarēja Hārtfordas "Wolf Pack".
Ločmelis savus pirmos vārtus sezonā guva pirmā perioda 14. minūtē, kad pēc partnera piespēles nonāca viens pret pretinieku vārtsargu un panāca 3:1. Ločmelim šajā spēlē bija viens metiens pa vārtiem un pozitīvs lietderības koeficients +2, bet sezonas sākumā viņam četros mačos ir trīs punkti (1+2).
Vēl sestdien Sandis Vilmanis ar Šarlotas "Checkers" mājās ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja Aiovas "Wild", Ēriks Mateiko ar Heršijas "Bears" savā laukumā ar 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) guva virsroku pār Springfīldas "Thunderbirds", Anrī Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 2:5 (0:2, 2:0, 0:3) zaudēja Lavālas "Rockets", bet Raivja Ansona nebija pieteikumā spēlē, kurā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" viesos ar 6:3 (0:3, 1:0, 5:0) uzveica Bridžportas "Islanders".
Ansona, Tralmaka un Ločmeļa komandas sezonas pirmajos četros mačos izcīnījušas maksimāli iespējamos astoņus punktus.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".