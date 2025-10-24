"Trail Blazers" treneris Bilapss un "Heat" aizsargs Rozjērs atbrīvoti no apcietinājuma
Ceturtdien vakarā no īslaicīga apcietinājuma tika atbrīvoti Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Portlendas "Trail Blazers" galvenais treneris Čonsijs Bilapss, kā arī Maiami "Heat" aizsargs Terijs Rozjērs.
Jau ziņots, ka Bilapss un Rozjērs tika arestēti ceturtdien saistībā ar nelegālām sporta likmēm un mafijas atbalstītām manipulētām pokera spēlēm.
Kā ziņo laikraksts "The Athletic", Bilapss tika atbrīvots pēc stāšanās Portlendas apgabaltiesas priekšā apsūdzībās par sazvērestību, krāpšanos ar elektroniskajiem sakariem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Viņam noteikts ceļošanas aizliegums un jānodod varas iestādēm sava pase.
Tikmēr Rozjērs no apcietinājuma tika atbrīvots pēc savas sešus miljonus ASV dolāru (5,18 miljoni eiro) vērtās mājas ieķīlāšanas kā drošības nauda un arī nodevis savu pasi, vēsta "Sports Illustrated".
Kā savā ziņojumā norāda ASV Federālais Izmeklēšanas birojs (FIB), tad ceturtdien operācijā tika aizturēti 34 cilvēki 11 štatos. Tiek vēstīts, ka aizturēto vidū bija arī bijušais NBA kluba Clīvlendas "Cavaliers" spēlētājs un trenera palīgs Deimons Džounss.
Gan Bilapss, gan Rozjērs pēc notikušā tika atstādināti no savām komandām, bet kā ziņo ESPN apskatnieks Šems Čaranija, tad Bilapsa vietu pie "Trail Blazers" stūres kā pagaidu galvenais treneris ieņems viņa līdzšinējais asistents brazīlietis Tjagu Spliters, kurš iepriekš strādāja ULEB Eirolīgas klubā "Paris Basketball"
Jau janvārī ASV tika sākta federālā izmeklēšana par Rozjēra veiktām aizdomīgām likmēm uz 2023. gadā notikušo Šarlotas "Hornets" spēli ar Ņūorleānas "Pelicans". Viņš tobrīd pārstāvēja Šarlotas vienību un attiecīgajā mačā laukumā bija devies tikai nepilnas desmit minūtes. NBA bija informēta par aizdomīgām likmēm uz šo cīņu, taču toreiz pēc izmeklēšanas līga nekonstatēja, ka būtu pārkāpts kāds no tās noteikumiem.
Rozjērs trešdien, "Heat" aizvadot pirmo sezonas maču, laukumā nedevās un tika apcietināts pēc tam agrā ceturtdienas rītā. Bilapss vada "Trail Blazers" piekto sezonu pēc kārtas, un trešdien viņa vadībā Portlendas vienība sezonu sāka ar zaudējumu, savā laukumā ar 114:118 piekāpjoties Minesotas "Timberwolves".