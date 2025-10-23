Bijušai pasaules čempionei pēc baisa kritiena treniņā varētu iet secen olimpiskās spēles
Bijusī pasaules čempione kalnu slēpošanas milzu slaloma disciplīnā itāliete Marta Basīno trešdien treniņā lauza kāju un, visticamāk, nevarēs piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs, paziņojusi Itālijas Ziemas sporta veidu federācija (FISI).
29 gadus vecā sportiste treniņa laikā Itālijas kūrortā Valsenalesā piedzīvoja kritienu un lauza kreisās kājas stilba kaulu. Kā vēsta FISI, tad sportistei jau trešdien tika veikta operācija un viņa uzsākusi rehabilitāciju, kas aizņems vismaz četrus līdz sešus mēnešus.
2026. gada ziemas olimpiskās spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim. Kā Itālijas ziņu aģentūrai ANSA atklāja Basīno operējušais ārsts Andrea Panceri, tad atlabšanas laiks būs līdz sešiem mēnešiem, un tikai "ļoti optimistiskās prognozēs" viņa uz slēpēm varētu stāties pēc trim vai četriem mēnešiem. Visticamāk, ka Olimpiādē viņā startēt nevarēšot.
Basīno šīs nedēļas nogalē bija plānots starts Pasaules kausa (PK) izcīņas pirmajā posmā Zeldenē savā iecienītākajā disciplīnā milzu slalomā. Itāliete ir 2023. gada pasaules čempione milzu slalomā un 2021. gada PK kopvērtējuma uzvarētāja šajā disciplīnā. Tāpat Basīno ir 2021. gada pasaules čempione paralēlajā milzu slalomā.