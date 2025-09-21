Basketbolistu dzīres Vecrīgā, Krievijas sportisti olimpiskajās spēlēs un Kristapa Zuša raksturs
foto: IMAGO/camera4+
Vācijas basketbolistu svinības sākās jau "Xiaomi arēnā", bet turpinājās Rīgas viesnīcās.
Sporta zvaigznes

Basketbolistu dzīres Vecrīgā, Krievijas sportisti olimpiskajās spēlēs un Kristapa Zuša raksturs

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Aizejošajā nedēļā esam beidzot atgājuši no basketbola svētkiem, kas Rīgā norisinājās teju trīs nedēļu garumā, ja visam sporta dzīvē interesantajam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.

Basketbolistu dzīres Vecrīgā, Krievijas sportisti ...

Priecīgākā vēsts Latvijas sportā noteikti nākusi no Tokijas, kur sķēpmetēja Anete Sietiņa, sasniedzot jaunu personisko rekordu, izcīnīja pasaules čempionāta sudrabu. Eiropas čempioni basketbolā Vācijas izlase paguva ātri nosvinēt savu triumfu Rīgā, bet jau pēc dažām stundām ieradās uz oficiālo sveikšanu Frankfurtē. Arī Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs mums nāksies noraudzīties uz “neitrālajiem” krievu un baltkrievu sportistiem. Savukārt finansiālās grūtībās nonākuši gan mūsu paraolimpiskie sportisti, gan pēdējās desmitgades Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs. Savukārt bokseris Kristaps Zutis pateicis skaļu “nē” asiņainai naudai no Krievijas.

Tas viss un daudz kas cits:

Tēmas

TokijaTurcijas basketbola izlaseSerbijas futbola izlaseSomijas basketbola izlaseLatvijas Paralimpiskā komitejaKristaps PorziņģisKaspars DaugaviņšDāvis BertānsASVDeniss VasiļjevsNBAAļona OstapenkovieglatlētikaDopingsOlimpiskās spēlesSaeimaAtlantas "Hawks"Mārtiņš DzierkalsJānis TimmaIzglītības un zinātnes ministrijaLatvijas vīriešu basketbola izlase­Eiropas čempionāts basketbolāPasaules kauss futbolāJannis AdetokunboAnna SedokovaKristaps ZutisLīna Mūze-SirmāBokssLBSKaspars CiprussŽoels EmbīdsAnete SietiņaParalimpiskās spēlesDeniss ŠrēdersVācijas basketbola izlaseGrieķijas basketbola izlasePasaules čempionāts vieglatlētikāLatvijas Basketbola savienībaAlbānijas futbola izlaseEuroBasketMursijas UCAMAlperens ŠenginsKirstija Koventrija

Citi šobrīd lasa