Vācijas basketbolistu svinības sākās jau "Xiaomi arēnā", bet turpinājās Rīgas viesnīcās.
Šodien 05:22
Basketbolistu dzīres Vecrīgā, Krievijas sportisti olimpiskajās spēlēs un Kristapa Zuša raksturs
Aizejošajā nedēļā esam beidzot atgājuši no basketbola svētkiem, kas Rīgā norisinājās teju trīs nedēļu garumā, ja visam sporta dzīvē interesantajam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Priecīgākā vēsts Latvijas sportā noteikti nākusi no Tokijas, kur sķēpmetēja Anete Sietiņa, sasniedzot jaunu personisko rekordu, izcīnīja pasaules čempionāta sudrabu. Eiropas čempioni basketbolā Vācijas izlase paguva ātri nosvinēt savu triumfu Rīgā, bet jau pēc dažām stundām ieradās uz oficiālo sveikšanu Frankfurtē. Arī Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs mums nāksies noraudzīties uz “neitrālajiem” krievu un baltkrievu sportistiem. Savukārt finansiālās grūtībās nonākuši gan mūsu paraolimpiskie sportisti, gan pēdējās desmitgades Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs. Savukārt bokseris Kristaps Zutis pateicis skaļu “nē” asiņainai naudai no Krievijas.