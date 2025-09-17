Vieglatlēte Gunta Vaičule par grūtniecību paziņoja šī gada februārī.
Vieglatlēte Gunta Vaičule publicē sirdssiltu foto ar jaundzimušo dēliņu un atklāj viņa vārdu
Latvijas labākā 400 metru sprintere Gunta Vaičule sociālajos tīklos dalījusies ar sirdssiltu dēla foto un atklājusi, kāds vārdiņš viņam ir izraudzīts.
"Harijs pievienojās mūsu ģimenei 31. maijā. Šī vasara ir bijusi veltīta glāstiem, vienam otra iepazīšanai un jauna dzīvesritma atrašanai kā četru cilvēku ģimenei. Ir pienācis laiks atkal kopā iepazīt pasauli!" vietnē "Instagram" atklāj sportiste.
Jau ziņots, ka par grūtniecību vieglatlēte paziņoja šī gada februārī. “Es paņēmu nelielu pauzi no sociālajiem tīkliem, lai pievērstos tam, kas patiešām ir svarīgs – ģimenei, atpūtai, mieram un veselībai. Un tagad es gatavojos savam nākamajam lielajam notikumam: kļūt par divu bērnu mammu,” sociālajā tīklā “Instagram” tolaik vēstīja Gunta. Sportiste ir precējusies ar Mārtiņu Vaičuli, un viņu ģimenē aug arī meita Rūta.