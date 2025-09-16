VIDEO: FIBA Eiropas nodaļas prezidents sajūsmā par Rīgu un "EuroBasket 2025" uzskata par izdevušos
Starptautiskā Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas prezidents Horhe Garbahosa sarunā Jauns.lv skaidroja atziņas no 2025. gada "EuroBasket", pateicās organizatoriem par darbu un slavēja Rīgu kā pilsētu, kurā labprāt vēl atgrieztos.
Aiz muguras ir 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Vienas grupas izspēle un visas izslēgšanas spēles notika Rīgā. Par Eiropas čempioni otro reizi valsts vēsturē kļuva Vācija, kas aizraujošā finālā ar 88:83 apspēlēja Turciju.
"Turnīru izbaudīju. Spēļu līmenis ir bijis ļoti augsts. Daudzie skatītāji tribīnēs lika noprast, cik ļoti viņiem nozīmē nacionālo izlašu spēles. Redzot viņus apskaujam vienam otru, svinot uzvaras vai arī esot bēdīgiem par neveiksmi, varējām saprast, ka tās ir labākās emocijas, ko gūt no turnīra," Jauns.lv teica FIBA Eiropas nodaļas prezidents.
Garbahosa bija sastopams arēnā daudzās spēlēs un viņam patikusi atmosfēra. Ja vēl astotdaļfinālā izpārdota bija tikai viena spēle starp Latviju un Lietuvu, tad, sākot ar ceturtdaļfināla spēli starp Lietuvu un Grieķiju, arēnā pie biļetēm tikt bija grūtāk. Latvijā kuplā skaitā ieradās Somijas, Grieķijas, Turcijas basketbola līdzjutēji.
"Atmosfēra ir bijusi tiešām vienreizēja. Ne tikai Lietuvas fani bijuši lieliski, par kuriem jau zinām, kā viņi atbalsta savu komandu, bet arī Somijas, Grieķijas, Polijas un citu valstu atbalstītāji." Garbahosa secināja, ka atsevišķie pārsteigumi, kā, piemēram, Somijas aizspēlēšanās līdz pusfinālam un Gruzijas tikšana ceturtdaļfinālā liecina par augošo basketbola līmeni Eiropā.
"Agrāk šajā turnīrā dominēja Francijas, Vācijas un Spānijas izlases," iesāk Garbahosa. "Tādas komandas kā Gruzija un Somija aizvadījušas apbrīnojamu turnīru. Viņas gan nav vienīgās (tika pieminēta Portugāle, kas pirmo reizi spēlēja astotdaļfinālā. Šajā fāzē ar jauno izspēles kārtību debitēja arī Zviedrija - aut.), un mēs varam secināt, ka Eiropā un kopumā pasaulē basketbols attīstās. Tas mums kā FIBA liek justies lepniem." Pirms turnīra Garbahosa uzskatījis, ka par medaļām cīnīsies līdz 12 izlasēm, bet turnīra gaita norādījusi, ka šāds skaitlis neatbilst patiesībai - to ir vairāk.
Latvija kā Eiropas čempionāta mājvieta tika izvēlēta 2022. gada agrā pavasarī. Laikā, kad vēl krietni aktuālāka bija Covid-19 pandēmija un nesen bija sācies pilnaptverošs Krievijas iebrukums Ukrainā. Garbahosa pauda pateicību LBS par noorganizēto turnīru. "Vienmēr būsim sirsnīgi pateicīgi Latvijas Basketbola savienībai," teica FIBA Eiropas nodaļas prezidents.
"Kad tika piešķirtas rīkošanas tiesības, vēl neatrados FIBA Eiropas nodaļas prezidenta amatā (viņu ievēlēja 2023. gada 20. maijā, pirms tam no 2016. gada bija Spānijas Basketbola federācijas prezidents - aut.), taču atminos, cik grūtos apstākļos šī izvēle tika veikta, tikai mēnesi pēc pilnaptveroša kara sākuma Ukrainā. Atceros, kā LBS spēra šo soli uz priekšu, esot gatava uzņemties atbildību un lielo izaicinājumu. Par to būsim vienmēr pateicīgi," turpināja Garbahosa, kuram šajā laikā sirdī iekritusi Latvijas galvaspilsēta.
"Esmu vairākas reizes sarunās ar Raimondu Vējoni (LBS prezidents - aut.) jokojis, ka īrēšu šeit dzīvokli," ar smaidu atbild Garbahosa. "Šī gada maijā šeit pavadījām nedēļu, jo ievēlējām 2029. gada čempionāta rīkotājas un aizvadījām Ģenerālo asambleju. Rīga ir skaista, tīra un droša pilsēta. Man svarīgākais ir tas, kā jūs uzņemiet ārzemju viesus un cik viesmīlīgi pret tiem esiet," Latviju kā galamērķi un tās cilvēkus slavēja FIBA amatpersona.
2029. gada Eiropas čempionāts norisināsies Spānijā (grupa un izslēgšanas spēles), kā arī Slovēnijā, Grieķijā un Igaunijā. Visās šajās trijās valstīs plānota vienas grupas izspēle.
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.