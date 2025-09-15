VIDEO: Sandis Vilmanis atklāj "Panthers" nākotnes spēlētāju maču ar vārtiem 23. sekundē
Vilmanis gūst vārtus 23.sekundē "Panthers" nākotnes spēlētāju mačā.
VIDEO: Sandis Vilmanis atklāj "Panthers" nākotnes spēlētāju maču ar vārtiem 23. sekundē

Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" nākotnes spēlētāju mačā.

"Panthers" ar rezultātu 6:0 pārspēja Nešvilas "Predators" nākotnes rezervju vienību.

Jau mača ievadā pirmajā uzbrucēju virknējumā spēlējušais Vilmanis piespieda pretiniekus kļūdīties un pats 23.sekundē raidīja ripu vārtos. Pirmā perioda beigās viņš pēc izrāviena ietriecās bortā un pēc tam spēlē vairs neatgriezās.


Vilmanis vārtus guva arī nedēļas nogalē notikušajā "Panthers" prospektu spēlē.

21 gadu vecais Vilmanis iepriekšējā sezonā debitēja Amerikas Hokeja līgā (AHL), Šarlotas "Checkers" rindās 61 pamatturnīra spēlē iekrājot 27 punktus (9+18), bet 11 izslēgšanas turnīra mačos - septiņus punktus (3+4).

NHL pirmssezonas pārbaudes spēles sāksies šajā nedēļas nogalē.

