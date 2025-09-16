Iespējamo fanu kauju dēļ pārceļ Serbijas un Albānijas spēli Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā
Latvijas izlases pretinieku Serbijas un Albānijas futbolistu spēle 2026.gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas turnīrā nākamajā mēnesī drošības apsvērumu dēļ ir pārcelta no Belgradas uz citu Serbijas pilsētu Leskovacu, pirmdienas paziņoja Serbijas Futbola asociācija (FSS).
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) ar Albānijas piekrišanu ir apstiprinājusi Serbijas lūgumu pārcelt 11.oktobra spēli no galvaspilsētas Belgradas uz Leskovacu.
"Galvenais iemesls ir drošība - ne tikai faniem, bet galvenokārt spēlētājiem un visiem pārējiem spēlē iesaistītajiem," paziņojumā norādīja FSS. "Šāda spēle ir saistīta ar augstāko risku, un ir nepieciešama pilnīga kontrole, lai novērstu incidentus, kas jau ir novēroti iepriekšējās abu komandu tikšanās reizēs," teikts FSS paziņojumā.
FSS atsaucas uz 2014.gada spēli, kad laukumam pārlidoja drons ar karogu, kas reklamēja "Lielo Albāniju", izraisot līdzjutēju izskriešanu laukumā un spēles atcelšanu. Karogs attēloja albāņu valsti, kurā ietilpa arī Kosova, kas 2008.gadā pasludināja neatkarību no Serbijas.
Kosovu Serbija neatzīst. Kosovas dēļ pēc asiņainā 1998.-1999.gada kara starp etnisko albāņu partizāniem un serbu spēkiem starp abām valstīm pastāv spriedze.
Pēc abu komandu iepriekšējās kvalifikācijas turnīra spēles Tirānā, kas beidzās bez gūtiem vārtiem, Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) par līdzjutēju uzvedību, tostarp "diskriminējošu uzvedību" un uguņošanu, piemēroja Albānijai sankcijas.
Arī 2015.gada abu komandu tikšanās Albānijas pilsētā Elbasanā noritēja paaugstinātas spriedzes un lielu policijas spēku klātbūtnes apstākļos. Toreizējie masu mediji ziņoja, ka spēles priekšvakarā Serbijas komandas autobuss tika apmētāts ar akmeņiem.
FIFA iepriekš ir sodījusi FSS par "diskrimināciju un rasistiskiem apvainojumiem", serbu līdzjutējiem jūnijā negatīvi izceļoties spēles laikā ar Andoru.
Saspringtas ainas tribīnēs bija arī pagājušajā nedēļā, kad Serbija Pasaules kausa kvalifikācijas mačā Belgradā ar 0:5 zaudēja Anglijai.
"Spēles pārcelšana un organizēšana Leskovacā ievērojami samazina potenciālu incidentu risku," savā paziņojumā bilst FSS.
Pirms diviem gadiem uzceltā Dubočicas stadiona Leskovacā ietilpība ir nedaudz vairāk par 8000 sēdvietām, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji plānotajā Belgradas stadionā ar 52 000 sēdvietām.
K grupā piecās spēlēs 15 punkti ir Anglijai un astoņi - Albānijai, četros mačos septiņi punkti ir Serbijai, piecās cīņās četri punkti - Latvijai, bet bez punktiem ir Andora.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka un Tunisija.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.