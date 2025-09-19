"Turnīrs Latvijā ienesa ne tikai naudu!" Atklāj fanu skaitu un kam novirzīs peļņu no "EuroBasket 2025" Rīgā
Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs šodien, 19. septembrī, notikušajā preses konferencē informēja, ka 2025. gada Eiropas čempionātu Rīgā notikušajā 31 spēli klātienē apmeklējuši teju 200 tūkstoši fanu. Tāpat tika komentētas citas ar organizatoriskajiem jautājumiem saistītās aktualitātes.
No 27. augusta līdz 14. septembrim Latvijas galvaspilsētā Rīgā notika 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Par uzvarētāju kļuva Vācija, kas triumfēja otro reizi valsts vēsturē, finālā ar 88:83 pieveicot Turciju. Latvija, kas bija mājinieces statusā, izstājās pēc astotdaļfināla un finālā bija 12. vietā.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.
"Viena no galvenajām atziņām - mēs ejam un darām, lai jaunatne ir sportiskāka un aktīvāka. Katru reizi pēc šādiem lieliem pasākumiem ir uzplaukums jaunatnes sistēmā. Tāpat ļoti labi redzējām, cik tālu un plaši izskanēja Latvijas vārds pasaulē," preses konferenci iesāka Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, kurš bija arī izpilddirektors Eiropas čempionātam.
Visvairāk mediju pārstāvjus interesēja fanu daudzums arēnā un ekonomiskie aprēķini. "Tas, ko šobrīd varam pateikt - 31 spēli arēnā apmeklēja 195,1 tūkstotis skatītāju. Tā kā arēnas ietilpība bija 11 tūkstoši, tad tas ir labs rādītājs. Grupas spēles skatījās 95 831 fani. Pirms desmit gadiem 2015. gadā tie bija, ja nemaldos, 78 tūkstoši," par apmeklētības skaitļiem teica Cipruss. Grupā visvairāk skatījās Latvijas izlases spēles un Igaunijas mačus, igauņiem nopērkot 32 tūkstošus biļešu. "Vidēji gandrīz 6,3 tūkstoši spēlē. Tas ir apjomīgs skaitlis. Vidējie rādītāji šajā čempionātā ir labi."
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Cipruss norādīja, ka jau pirms turnīra organizatori rēķinājušies, ka būs mazāk apmeklētas un vairāk apmeklētas spēles. Kopējo apmeklētību ietekmējuši arī tādi faktori kā Igaunijas neiekļūšana astotdaļfinālā (izšķirošajā grupas spēlē zaudēja Portugālei) un Latvijas ar Lietuvas duelis astotdaļfinālā. Tajā ne visi lietuvieši tika arēnā un daudzi no tiem spēli vēroja pie arēnas esošajā fanu zonā.
Latvijas un Lietuvas basketbola spēles diena: atmosfēra ārpus un iekšpus arēnas
Sestdien, 6. septembrī, Latvijas basketbolisti ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkojās 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kurā Latvijas ...
"Vēl viens cipars, ar ko lepoties - no 4. līdz 15. septembrim Rīgā ielidoja 66 līgumreisi un privātās lidmašīnas. Varat nosaukt kādu pasākumu, kas piesaistījis 66 lidmašīnas," retoriski vaicāja Cipruss. Uz "EuroBasket" finālspēlēm Rīgā ieradās daudzu valstu augstākās amatpersonas, ieskaitot Somijas un Vācijas prezidentus. Uzvarētāja Vācija uz Frankfurti pirmdienas rītā devās ar "AirBaltic" līgumreisu, ko gan apmaksājusi pati, jo organizatoru uzdevums ir nodrošināt tās ierašanos no grupas (vācieši to aizvadīja Somijas pilsētā Tamperē) uz izslēgšanas fāzi.
Kā atklāja Cipruss, kopējie ieņēmumi vēl tiekot aplēsti. Sagaidāms, ka konkrēta skaidrība būšot līdz decembrim. Viņš atklāja, ka, ja būs peļņa, tad to novirzīs jaunatnes basketbola attīstībai. "Primāri nopelnīto ieguldīsim jaunatnē - reģionu izlasēs, Ekselences centrā, tiesnešu programmās, LJBL. Valsts mums palīdz ar jaunatnes izlašu finansējumu," atklāja Cipruss.
Tāpat jaunatnes sportam tiks atsevišķs ekipējums, kas palicis Rīgā. Latvijā palikušas turnīra bumbas, kuras tiks sūtītas sporta skolām un arī Ukrainai. Arēna jau iepriekš bija iegādājusies trīs grozus, kuri paliks arī pēc turnīra, bet par dažiem citiem groziem interesi izrāda citi olimpiskie centri Latvijā. Turnīra grīda gan Rīgā nepaliks.
Zināms arī, ka TV reitingi turnīram bijuši augsti. Turcijā finālu raudzījās 18,2 miljoni cilvēku, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem valstī sporta pārraidēm šajā kalendārajā gadā. Vācijā, kur flagmanis ir futbols, finālu noraudzījās 5,675 miljoni, Somijā bronzas spēli 1,7 miljoni, bet Grieķijā tai sekoja līdz 70% valsts iedzīvotāju (valstī dzīvo virs 10 miljoniem). "Gaidīsim datus arī no sociālajiem tīkliem. Domāju, ka, salīdzinot ar iepriekšējo turnīru, tie būs iespaidīgāki. Turnīrs Latvijai ienesis ne tikai naudu, bet arī izveidojis stāstu par mūsu valsti."
Pagaidām jaunus pasākumus nav plānots organizēt. Cipruss izteicās, ka LBS varētu pieteikties uz kāda jauniešu Eiropas čempionāta sarīkošanu, izsakoties precīzāk par U-16 turnīra rīkošanas tiesību iegūšanu.