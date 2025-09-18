OHL jaunpienācējas Kijivas "Capitals" hokejistam Zeltam par rupjību piespriež diskvalifikāciju
"Optibet" Hokeja līgas (OHL) kluba Kijivas "Capitals" spēlētājam Kristiānam Zeltam ir piešķirta piecu spēļu diskvalifikācija, ceturtdien paziņoja Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Jau ziņots, ka Kijivas "Capitals" trešdien savā laukumā Piņķos ar 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) pārspēja Tallinas "Panter". Šajā spēlē par pretinieka grūdienu apmalē Zelts saņēma 5+20 minūšu noraidījumu. LHF ziņo, ka ceturtdien LHF Disciplinārā komisija, pamatojoties uz LHF Disciplināro sodu nolikuma 14.1.punktu, piesprieda Zeltam piecu spēļu diskvalifikāciju.
Zelts jau iepriekš savas karjeras laikā saņēmis diskvalifikācijas. 2023./2024. gada sezonā izslēgšanas spēļu laikā pret "Prizma" vienā no epizodēm Zelts sāka konfliktu ar Artūru Apfelbaumu, kas rezultējās ar otrā nokrišanu uz ledus ar galvu. Apfelbaums guva traumu, kas gan varēja būt krietni nopietnāka. Sākotnēji Zeltam piesprieda 11 spēļu diskvalifikāciju, kuru vēlāk samazināja uz četrām spēlēm. Toreiz sākotnējā lēmumā LHF aicināja arī izskatīt hokejista licences anulēšanas iespēju. Pagājušajā sezonā, spēlējot "Zemgale"/LBTU rindās, viņu diskvalificēja uz trīs spēlēm par kaušanos spēlē pret Viļņas "Hockey Punks".
Aizvadot dažādu spēļu skaitu, turnīra tabulas augšgalā ar izcīnītiem astoņiem punktiem ir "Mogo"/RSU, kurai ar septiņiem punktiem seko "Liepājas hokeja komanda", seši punkti ir "Prizmai", pieci - "Zemgale"/LBTU hokejistiem, bet četri - Kijivas "Capitals". Divus punktus guvusi "Panter", bez punktiem ir abas lietuvieši komandas, kā ari "Rīgas Hokeja skola".
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals". OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.