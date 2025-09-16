Kārlis Muižnieks: Banki deva izlasei vajadzīgo grūdienu un svaigu skatījumu
Latvijas basketbola izlases galvenā trenera itālieša Lukas Banki darbs pie valstsvienības stūres esot bijis labs un abas puses ir saņēmušas pozitīvas emocijas no sadarbības, sacīja bijušais valstsvienības spēlētājs un galvenais treneris Kārlis Muižnieks.
Kā norādīja Muižnieks, tad Banki esot labi izmantojis sev doto iespēju, kamēr Latvijas izlasei izdevies izmantot svaigu skatienu no malas.
"Viņš mūsu spēlētājus redzēja nedaudz citādāk kā latviešu treneri, pats tobrīd vēl nebija trenējis izlases un bija izsalcis un ambiciozs," par Banki darbu pie valstsvienības stūres sacīja Muižnieks "Tas viss sakrita, jo arī Latvijas izlase bija izsalkusi un ar ambīcijām. Viņš deva pareizo vēstījumu basketbola videi, ka ir jābūt ambīcijām un jāiet uz saviem mērķiem. Tas viss ļoti labi nostrādāja. Tas bija vajadzīgais grūdiens, kas pietrūka pirms viņa."
Bijušais izlases spēlētājs un treneris arī sacīja, ka pēdējā olimpiskajā kvalifikācijā un Eiropas čempionātā Latvijas izlases ambīcijas bijušas daudz augstākas, taču tad Banki nācies dalīt savu uzmanību arī darbu klubā.
"Banki izlasei iedeva to, ko viņš varēja, bet mēs paņēmām, ko mēs varējām," itāliešu speciālista darbu ar valstsvienību četru gadu garumā raksturoja Muižnieks. "Jā, kaut kādas niansītes pietrūka iepriekšējā olimpiskajā kvalifikācijā un šajā turnīrā, bet kopumā no viņa atvadāmies ar labu pēcgaršu."
Runājot par nākamo Latvijas valstsvienības galveno treneri spāni Sito Alonso, Muižnieks atzīmēja, ka viņš esot tipisks spāņu treneris, kurš no izlases prasīs ātru spēli un sastāvā būs daudz rotāciju.
"Domāju, ka viņš iesaistīs daudz spēlētāju, būs ātrs skatāms basketbols, kāds tas ir Spānijā," piebilda Muižnieks.
Latvijas izlases rindās Muižnieks spēlēja no 1992. gada līdz 1997. gadam, bet valstsvienības galvenā trenera amatā bija no 2004. gada līdz 2007. gadam.
Jau vēstīts, ka aizvadītajā Eiropas čempionātā, pēc kura darbu izlasē atstāja Banki, Latvijas izlase savā laukumā astotdaļfinālā ar 79:88 piekāpās lietuviešiem, turnīru noslēdzot 12 .vietā.
49 gadus vecais Alonso par nākamo Latvijas izlases treneri tika apstiprināts jau aprīlī. Šobrīd viņš vada Spānijas augstākās līgas klubu Mursija UCAM, ar kuru līgums viņam pagarināts līdz 2028. gadam. Tāpat Spānijā Alonso bijis Badalonas "Joventut", "Gipuzkoa" un "Bilbao" galvenā trenera amatā. 2018.gada rudenī viņš strādāja Horvātijas kubā Zagrebas "Cedevita".
Alonso bijis arī Spānijas U-20 izlases galvenais treneris 2013.gada Eiropas junioru čempionātā, kur viņa vadītā komanda pusfinālā zaudēja latviešiem un guva bronzas godalgas. Viņš arī bija Spānijas valstsvienības galvenā trenera asistents 2014. gada Pasaules kausa izcīņā.
Pie Latvijas valstsvienības stūres Alonso debitēs novembrī, kad sāksies 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrs.
Banki par Latvijas izlases galveno treneri kļuva 2021. gadā un viņa vadībā valstsvienība pirmo reizi iekļuva Pasaules kausa finālturnīrā, kur izcīnīja piekto vietu.