Duplantis labo pasaules rekordu un trešo reizi triumfē pasaules čempionātā
Zviedrijas sportists Armands Duplantis pirmdien Tokijā pasaules čempionātā vieglatlētikā ar jaunu pasaules rekordu izcīnīja zelta medaļu kārtslēkšanā, kļūstot par trīskārtēju pasaules čempionu.
Pēc tam, kad pārējie konkurenti bija noslēguši sacensības, viņš centās labot sev piederošo pasaules rekordu, taču pirmie divi no trīs mēģinājumiem 6,30 metru augstumā nebija sekmīgs, lai gan bija tuvu tam, lai latiņa paliktu vietā. Ar trešo piegājienu zviedrs pārvarēja šo augstumu un vēl par centimetru uzlaboja pasaules rekordu.
Savu līdz šim pēdējo rekordu - 6,29 metrus - zviedrs sasniedza pirms mēneša Budapeštā starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. 25 gadus vecais Duplantis pasaules rekordu labojis 14 reizes.
Duplantim pasaules čempionātos ir arī viena sudraba medaļa. Tāpat viņš ir pēdējo divu olimpisko spēļu čempions.
Sudraba medaļu Tokijā izcīnīja grieķis Emmanuils Karalis, kurš sacensības noslēdza ar pārvarētiem 6,00 metriem. Turpinājumā pa vienam mēģinājumam 6,10, 6,15 un 6,20 metru augstumā viņam bija nesekmīgi. Bronzas godalgu guva austrālietis Kērtiss Māršals, kurš ar pārvarētiem 5,95 metriem atkārtoja savu personīgo rekordu.
Valters Kreišs sestdien nepārvarēja kvalifikāciju.
Pirms tam jaunzēlandietis Džordijs Bīmišs pēdējos metros izrāva zelta medaļu 3000 metru kavēkļu skrējienā. Sākot pēdējo finiša taisni, Bīmišs bija vien ceturtais, taču jaunzēlandietis strauji kāpināja tempu un apdzina priekšā esošos, tajā skaitā pēdējos metros arī iepriekšējo divu meistarsacīkšu uzvarētāju marokāni Sufiānu el Bakali. Bīmišs finišēja astoņās minūtēs un 33,88 sekundēs, el Bakali pārspējot par septiņām sekundes simtdaļām. Trešo vietu guvušais kenijietis Edmunds Serems zaudēja 0,68 sekundes.
Sievietēm 100 metru barjesprintā pārsteidzošu uzvaru svinēja Šveices barjersprintere Ditadži Kambundži, kura finišēja ar jaunu nacionālo rekordu - 12,24 sekundes. Piecas sekundes simtdaļas atpalika nigēriete Tobi Amusana un vēl tikpat zaudēja amerikāniete Greisa Stārka. Olimpiskā čempione ASV barjersprintere Masaja Rasela labāko trijniekam zaudēja vienu sekundes desmitdaļu un palika ceturtā.
Kambundži sasniegtais rezultāts dod viņai septīto vietu visu laiku ātrāko šīs distances skrējēju sarakstā. No Eiropas par viņu ātrāk skrējusi tikai bulgāriete Jordanka Donkova, kura 1988. gadā šo distanci dzimtenē veica 12,21 sekundē.
Vesera mešanā sievietēm uzvaru izcīnīja kanādiete Kemrina Rodžersa ar šīs sezonas labāko rezultātu pasaulē - 80,51 metru. Otro un trešo vietu ieņēma ķīnietes Dzje Džao un Djale Džana ar attiecīgi 77,60 un 77,10 metrus tāliem metieniem.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā Tokijā norisināsies līdz šīs nedēļas beigām.