Līdzekļu trūkuma dēļ Latvijas Paralimpiskā komiteja aicina ziedot paralimpiešu dalībai starptautiskās sacensībās
Lai nodrošinātu Latvijas labāko paralimpiešu dalību starptautiskās sacensībās un viņu kvalifikāciju Losandželosas paralimpiskajām spēlēm, Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) aicina ziedot paralimpiešu atbalstam, ziņo LPK. LPK atgādina, ka Latvijas parasportisti 2024.gada Parīzes paralimpiskajās spēlēs Eiropas valstu vidū ieņēma ceturto vietu, rēķinot izcīnītās medaļas uz iedzīvotāju skaitu valstī.
Paraolimpiešu sagaidīšana un sveikšana pie Brīvības pieminekļa
Pirmdienas, 9. septembra, vakarā Latvijas paralimpisko spēļu dalībniekus sveica pie Brīvības pieminekļa.
"Diemžēl LPK trūkst finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu turpmāku iespēju Latvijas paralimpiešiem startēt starptautiskos turnīros un sacensībās, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalifikācijai pasaules čempionātiem, kā arī paralimpiskajām spēlēm Losandželosā," vēsta LPK.
"Finansējuma trūkuma dēļ šobrīd nespējam nodrošināt augstvērtīgāko sportistu dalību pasaules čempionātos, kas apdraud viņu iespēju kvalificēties paralimpiskajām spēlēm," atzīst LPK prezidente Daiga Dadzīte.
Ziņojumā norādīts, ka pieaug gan parasportistu skaits Latvijā, gan starptautisko sacensību izmaksas. "Budžets diemžēl ir nepietiekams, un jau tagad esam spiesti lauzt līgumus ar vairākiem sportistiem un viņu treneriem, kuri līdz šim saņēma atbalstu treniņprocesa norisei," norāda LPK.
Tāpēc LPK aicina atsaukties aicinājumam ziedot.
Dadzīte norāda, ka taupības nolūkos LPK bija spiesta ierobežot parasportistu dalību Indijā notiekošajā pasaules čempionātā vieglatlētikā, sākotnēji plānoto 12 sportistu vietā uz turieni dodoties četriem.
Paraolimpiešu godināšana Rīgas pilī
Piektdien, 13. septembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī sveica Parīzes paraolimpisko spēļu sportistus.
LPK vērš uzmanību uz to, ka ar grūtībām saskaras arī sportisti, kuri gatavojas 2026.gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas paralimpiskajām spēlēm, kur Latviju pārstāvēs vēsturiski lielākā astoņu sportistu delegācija. Paziņojumā ir norādīts, ka šiem sportistiem piešķirtais valsts finansējums sagatavošanās procesam ir divas reizes mazāks nekā tas, kas ar tikpat lielu sportistu skaitu tika piešķirts Parīzes paralimpisko spēļu sagatavošanās procesam.
Tiek uzsvērts, ka no Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) papildu lūgtajiem 168 000 eiro, kas bija nepieciešami Latvijas paralimpiešu sagatavošanai Milānas-Kortīnas d'Ampeco spēlēm, 2025.gada vasarā papildu tika piešķirti 99 490 eiro.
LPK uzsver, ka šobrīd finansiāla palīdzība ir ļoti nepieciešama ceļa izdevumu segšanai, lai Latvijas labākie parasportisti loka šaušanā Ieva Melle, Jānis Kants un Gints Jonasts varētu nokļūt pasaules čempionātā, kas no 22.septembra līdz 28.septembrim notiks Dienvidkorejas pilsētā Gvangdžu.
Tāpat finansiāls atbalsts ir nepieciešams, lai segtu sportistu izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus pasaules čempionātā paravieglatlētikā, kas no 27.septembra līdz 5.oktobrim notiks Indijas pilsētā Ņūdeli. Latviju tajā pārstāvēs valsts spēcīgākie paravieglatlēti Diāna Krūmiņa, Aigars Apinis, Emīls Dzilna un Raivo Maksims.
Ziedot līdzekļus ir iespējams LPK interneta mājaslapā.