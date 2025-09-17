VIDEO: "Tik drīz šādi sporta svētki Latvijā nav gaidāmi!" LBS prezidents Vējonis gandarīts par paveikto "EuroBasket 2025"
Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis Jauns.lv pauda savas domas par aizvadīto Eiropas čempionātu basketbolā Rīgā, kā arī atklāja savu novēlējumu nākamā finālturnīra rīkotājiem.
No 27. augusta līdz pat 14. septembrim Latvijas galvaspilsēta Rīga kļuva par Eiropas basketbola centru. Šeit notika Eiropas čempionāta izspēle, kurā par čempioni kļuva Vācijas izlase, finālā ar 88:83 apspēlējot Turciju. Latvijas valstsvienība izstājās pēc astotdaļfināla neveiksmes pret Lietuvu, kas finālā deva 12. vietu 24 komandu konkurencē.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.
"Čempionāts bijis bagāts ar pārsteigumiem," savu verdiktu par turnīru Jauns.lv teica Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis. "Eiropas basketbola līmenis ir audzis un tas, protams, priecē. Dažbrīd bija grūti noteikt, kurš ir spēles favorīts, kas apliecinājās praksē - dažas komandas kā Spānija, Francija un arī Latvija ātri devās mājās." Uz sitiena viņš nespēja pateikt, kurš no brīžiem viņam pašam personīgi bijis spilgtākais. "Katrā spēlē, kuru apmeklēju, bija pa kādam spilgtam momentam."
Latvija rīkošanas tiesības ieguva 2022. gada pavasarī, neilgi pēc Krievijas visaptveroša kara sākuma Ukrainā. Lai nodrošinātu visas FIBA prasības, nācās pielāgot arēnu un tās teritoriju, kas prasīja daudz pūļu. Rīgā nav arī nepieciešamās piecu zvaigžņu viesnīcas, līdz ar to komandas izslēgšanas fāzē tika sadalītas dzīvošanai četrās dažādās viesnīcās. FIBA Eiropas nodaļas prezidents Horhe Garbahosa uzteica LBS veikumu, un arī Vējonis uzskatīja, ka turnīrs sarīkots godam.
"Radījām basketbola svētkus, turklāt jāsaka, ka drīzumā tik liela mēroga svētki sporta ziņā Latvijā nav gaidāmi," atklāja Vējonis. "Gan FIBA, gan federāciju vadītāji, kurus esmu saticis turnīra laikā, atsaukušies ļoti pozitīvi. Man šķiet, ka čempionāts tiešām ir izdevies. Varbūt mūsu pusē dažreiz bija kādas ikdienas problēmas, kas bija jārisina, taču kopumā čempionāts noslēdzās bez starpgadījumiem un noteikti ieies atmiņā."
Uz Latviju atbrauca lielas pasaules basketbola zvaigznes ar Janni Adetokunbo, Nikolu Jokiču un Luku Dončiču priekšgalā, kuri gan nebija vienīgie. Finālistes Vācijas sastāvā spēlēja NBA nozīmīgas lomas spēlējošie Deniss Šrēders un Francs Vāgners, Turcijas izlasē spēlē uzlecošā zvaigzne Alperens Šengins, bet cīņā par bronzu Somiju uz priekšu dzina Lauri Markanens. Vai šādu zvaigžņu redzēšana klātienē var palīdzēt popularizēt basketbolu Latvijā?
"EuroBasket" čempionu svinības Rīgā, Frankfurtē un lidmašīnā
Pirmdien, 15. septembrī, ar līgumreisu no Rīgas Vācijas pilsētā Frankfurtē ieradās 2025. gada Eiropas čempioni basketbolā, Vācijas izlase, kuru sagaidīja ...
"Tas var būt devums jauniešiem, jo redzēt šādas zvaigznes darbībā šeit Latvijā, var motivēt viņus vēl vairāk iesaistīties basketbolā, kļūt par nākamajiem vienradžiem un cīnīties par vietu basketbola pasaulē, nesot Latvijas vārdu," uzskata LBS prezidents, kurš bronzas spēles starplaikā nodeva organizatorisko bumbu Spānijas rokās. Tieši spāņi pēc četriem gadiem, 2029. gadā, uzņems Eiropas čempionāta vienas grupas un visa izšķirošā posma norisi. Vēl grupas spēles gaidāmas Slovēnijā, Grieķijā un Igaunijā.
"Gribētu novēlēt, lai igauņi izvēlās Latviju kā partneri, un mūsu fani varētu braukt uz Tallinu just līdzi mūsu komandai," Vējonis iesāka atbildi uz jautājumu, ko novēlējis nākamā turnīra organizatoriem. Katra valsts var izvēlēties no turnīrā iekļuvušajām komandām vienu partnervalsti vēl pirms grupu izlozes. Latvija šogad izvēlējās Igauniju, kuras fani nepievīla, radot svētku gaisotni un iegādājoties 32 tūkstošus biļešu.
"Neapšaubāmi vispirms gan turnīrā ir jātiek. Eiropas čempionāta kvalifikācija sāksies pēc Pasaules kausa, un mums būs nepieciešams atbalsts, lai tiktu uz 2029. gada Eiropas čempionātu. Nododot bumbu, spāņiem novēlēju, lai čempionāts ir izdevies un ka vienmēr esam gatavi palīdzēt ar padomu," teica Vējonis.
Līdzīgi citām Eiropas izlasēm, Latvijas basketbolisti jau novembrī vienā apakšgrupā ar Polijas, Nīderlandes un Austrijas izlasēm uzsāks kvalificēšanos 2027. gada Pasaules kausam, kas gaidāms Katarā. Latvijas izlasē pēc četru gadu darba notikusi izmaiņa galvenā trenera postenī, šo vietu aizņemot spānim Sito Alonso.
Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.