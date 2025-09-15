VIDEO: Vācijas izlases spēlētāji pārsteidz "EuroBasket" MVP Denisu Šrēderu dzimšanas dienā
Svētdien, 14. septembrī, par 2025. gada Eiropas čempionāta uzvarētājiem basketbolā kļuva Vācijas izlase. Tās izšķirošo grozu guva saspēles vadītājs Deniss Šrēders, kuram šodien, 15. septembrī, ir dzimšanas dienas. Preses konferences laikā, kas bija jau sākusies pēc pusnakts, viņu skriet apsveikt ieradās komandas biedri.
Jau ziņots, ka otro reizi valsts vēsturē par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Vācijas izlase. Vācieši lielāko spēles daļu pret Turciju atradās iedzinējos, taču prata atrast risinājumus abos laukuma galos, spēles galotnē nospēlējot aukstasinīgāk (88:83).
Par uzvaras metienu parūpējās Vācijas izlases līderis Deniss Šrēders. Viņš kopumā spēli noslēdza ar 16 punktiem un veselām 12 rezultatīvajām piespēlēm. Viņš kļuvis par pirmo spēlētāju pēdējo 30 gadu laikā, kurš čempionāta finālā izceļas ar vismaz 15 punktiem un vismaz desmit piespēlēm.
Uzreiz pēc spēles beigām Vācijas izlase sāka svinēt savu lielo panākumu. Tas kļuvis par otro pēdējo trīs gadu laikā - 2023. gadā vācieši kļuva par pasaules čempioniem. Svinību dēļ ieilga arī preses konference, Vācijas daļai sākoties tikai pēc pusnakts, tas ir, jau 15. septembrī. Tieši šajā dienā savu dzimšanas dienu svin Šrēders, kuram aprit 32 gadi.
Preses konferences laikā viņu ieskriet apsveikt ar ūdens salūtu bija atskrējuši vairāki komandas biedri ar centru Danielu Taisu priekšgalā. Tikmēr pašās konferences beigās Šrēders aicināja to noslēgt ātrāk, jo viņam ir dzimšanas diena, kas jāatzīmē.
Vācija pirms 2025. gada par Eiropas čempioni bija kļuvusi vēl arī 1993. gadā. Latvijas izlase šajā turnīrā izstājās astotdaļfinālā un ieņēma 12. vietu. 2029. gada Eiropas čempionāts risināsies Spānijā, Slovēnijā, Grieķijā un Igaunijā.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.