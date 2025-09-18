No olimpiskā pjedestāla līdz "dopinga rīšanai". Parīzes spēļu 100 metru medaļnieks pošas uz "Uzlabotajām spēlēm"
Bijušais pasaules čempions un olimpiskais vicečempions 100 metru sprinta distancē amerikānis Freds Kerlijs paziņojis, ka piedalīsies "Uzlabotajās spēlēs", kurās sportisti varēs brīvi lietot rezultātus uzlabojošus preparātus.
2022. gada pasaules čempions sprintā kļuvis par pirmo ASV vieglatlētu, kurš oficiāli apstiprinājis savu dalību sporta sabiedrībā plaši kritizētajās "Uzlabotajās spēlēs". 30 gadus vecais sprinteris pašlaik izcieš diskvalifikāciju par dopinga testu izlaišanu. "Šī ir mana iespēja veltīt visu savu enerģiju jaunu robežu sasniegšanai un kļūt par visu laiku ātrāko cilvēku pasaulē," nākamgad gaidāmo spēļu mājaslapā citēts Kerlijs.
Kerlija personīgais rekords 100 metru sprintā ir 9,76 sekundes, kuru viņš sasniedza 2022. gada pasaules čempionātā, bet pasaules rekords kopš 2009. gada pieder jamaikietim Useinam Boltam - 9,58 sekundes.
Tokijas olimpiskajās spēlēs Kerlijs kļuva par vicečempionu 100 metru sprintā, bet pērn Parīzē izcīnīja bronzu. Amerikānis ir trīskārtējs pasaules čempions, izcīnot vienu zeltu 100 metru sprintā un divus 4x100 metru stafetē.
Tikmēr Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") prezidents Sebastjans Ko ceturtdien norāīja, ka ir dzirdējis par Kerlija lēmumu. "Pašlaik esam pasaules čempionātā," viņš sacīja. "Man par šo gadījumu pagaidām nav ko teikt. Par to runāsim pēc čempionāta."
Jau ziņots, ka gada sākumā Starptautiskā Ūdenssporta federācija ("World Aquatics" [iepriekš FINA]) paziņoja, ka peldētāji, kuri piedalīsies "Uzlabotajās spēlēs" tiks automātiski diskvalificēti. Pēc tā "Uzlaboto spēļu" organizatori iesniedza tiesā prasību par 800 miljonu ASV dolāru kompensāciju no Starptautiskās Ūdenssporta federācijas ("World Aquatics" [iepriekš FINA]) un citām federācijām, vainojot tās netaisnīgā piespiešanā sportistus boikotēt šo pasākumu.
Jau vēstīts, ka pirms nedēļas par nodomu startēt "Uzlabotajās spēlēs" paziņoja olimpiskais vicečempions peldēšanā Bens Prauds no Lielbritānijas. 30 gadus vecais peldētājs pagājušajā gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu 50 metru brīvā stila distancē.
"Uzlabotās spēles" - olimpisko spēļu stila sacensības - pirmo reizi tiks aizvadītas nākamā gada maijā Lasvegasā. Tajās sportisti bez dopinga kontrolēm startēs trīs sporta veidos - vieglatlētikā, peldēšanā un svarcelšanā. Sportistiem būs atļauts lietot starptautiskajā sportā aizliegtus medikamentus, piemēram, steroīdus un cilvēka augšanas hormonus, un uzvarētāji katrā disciplīnā saņems 250 000 ASV dolāru (aptuveni 220 000 eiro) un viena miljona dolāru (ap 884 000 eiro) prēmiju par pasaules rekorda labošanu.
Prauds pasaules čempionātos karjeras laikā uzvarējis 50 metru tauriņstila un brīvā stila distancēs, bet Eiropas meistarsacīkstēs viņam ir trīs zelta godalgas.