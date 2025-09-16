Pēc kritiena treniņā gājis bojā Itālijas izlases slēpotājs Mateo Frandzoso
Pirmdien slimnīcā Čīles galvaspilsētā Santjago pēc komplikācijām miris Itālijas kalnu slēpošanas izlases dalībnieks Mateo Frandzoso, apstiprināja Itālijas Ziemas sporta veidu federācija (FISI).
25 gadus vecais Frandzoso treniņa laikā sestdien "La Parva" slēpošanas kūrortā piedzīvoja kritienu un guva nopietnu galvas traumu. Kā norādīja FISI, tad pēc kritiena slēpotājam tika konstatēta smadzeņu tūska jeb šķidruma uzkrāšanās smadzenēs. Ārstiem Santjago slimnīcā sportista dzīvību glābt neizdevās.
"Šī ir neticama traģēdija viņa ģimenei un visam mūsu sportam," pēc Frandzoso nāves sacīja FISI prezidents Flavio Roda. "Ir jādara absolūti viss iespējamais, lai šādi incidenti nekad vairs neatkārtotos."
FISI atklāja, ka Frandzoso treniņu trasē neveiksmīgi veica nelielu lēcienu un ietriecās žogā ārpus trases. Ar helikopteru sportists tika nogādāts slimnīcā un ievietots mākslīgajā komā. Itālijas izlase ar Frandzoso sastāvā Čīlē trenējās no 6. septembra.
2020. gadā Frandzoso pasaules junioru čempionātā ieņēma ceturto vietu nobrauciena disciplīnā. FIS Pasaules kausa izcīņā itālietis debitēja 2021. gadā un kopumā aizvadīja 17 sacīkstes. Viņa labākais sniegums bija 28. vieta milzu slalomā Kortīnas d'Ampeco trasē 2023. gada janvārī.