Saeima piešķir Latvijas pilsonību Eiropas čempionam no Ukrainas
Parlamentārieši šodien galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru par Latvijas pilsoni atzīstams ukraiņu sportists Eduards Cibuļa.
Pilsonību ukrainim paredzēts piešķirt ar īpašu likumu, apejot ierasto naturalizācijas kārtību.
Likumprojekta anotācijā teikts, ka Cibuļa ir dzimis 2010. gadā Kijivā un kopš 2022. gada dzīvo Latvijā, kur mācās Rīgas Pārdaugavas pamatskolā un aktīvi nodarbojas ar taekvondo. Viņš ir guvis sportiskus panākumus, pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās. Cibuļa 2024. gada novembrī Albānijā triumfēja Eiropas čempionātā kadetiem svara kategorijā līdz 65 kilogramiem.
Pilsonība Cibuļam jāpiešķir, lai viņš varētu oficiāli pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās un 2028. gada olimpiskajās spēlēs Losandželosā, pauž pieteikuma iesniedzēji. Atbalstu pilsonības piešķiršanai paudušas vairākas sporta organizācijas.
Tāpat likumprojekta anotācijā teikts, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav konstatējusi ierobežojumus, kas liegtu viņam iegūt pilsonību, taču viņš šobrīd nav tiesīgs to iegūt naturalizācijas kārtībā.