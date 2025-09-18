"EuroBasket 2025" veltītajā arkā iekļautās basketbola bumbas dāvinās skolām
Mazumtirgotājs SIA "Rimi Latvia" 50 Latvijas skolām dāvinās vairāk nekā 700 basketbola bumbas, informēja uzņēmums.
"EuroBasket 2025" gājiens uz Esplanādi un tikšanās ar izlases spēlētājiem
Šodien pēc preses konferences pie Dailes teātra notika svinīgais gājiens līdz Esplanādei, kur tika atklāta "EuroBasket 2025" veltīta basketbola arka. ...
Vairāk nekā 700 oficiālās basketbola bumbas bija iekļautas Eiropas čempionātam veltītajā instalācijā jeb arkā Esplanādē. To atklāja pusotru nedēļu pirms turnīra sākuma.
Tagad "Rimi Latvija" sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) un Latvijas Skolu sporta federāciju (LSSF) tās ziedos skolām Latvijas reģionos, lai atbalstītu jauno basketbolistu izaugsmi.
LSSF prezidents Andris Lukss atzīst, ka sporta inventāra pieejamība vienmēr bijis viens no izaicinājumiem, sevišķi reģionu skolās, tāpēc šāds ziedojums ir lielisks atbalsts skolotājiem un treneriem.
2025. gada Eiropas čempionātā triumfēja Vācijas izlase, kas finālā pārspēja Turciju. Bronzu ieguva Grieķija, bet Latvijas izlase pēc neveiksmes astotdaļfinālā finišēja 12. vietā.