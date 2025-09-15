Bijušais izlases treneris Muižnieks: "Mums nebija labākais sastāvs. Spēlētāji nebija savā labākajā formā
Latvijas izlases izstāšanās Eiropas čempionāta astotdaļfināla fāzē ir likumsakarīgs rezultāts, paudis bijušais valstsvienības spēlētājs un galvenais treneris Kārlis Muižnieks.
Jau vēstīts, ka Latvijas izlase savā laukumā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 79:88 piekāpās lietuviešiem, turnīru noslēdzot 12. vietā. Par Eiropas čempioniem svētdien kļuva vācieši, kuri finālā ar 88:83 pārspēja Turcijas izlasi, bet bronzu izcīnīja grieķi, kuri cīņā par trešo vietu ar 92:89 pārspēja Somiju, kas Eiropas labāko četriniekā iekļuva pirmo reizi.
"Eiropas čempionāts Rīgā bija basketbola svētki un tie bija izdevušies," sacīja Muižnieks. "Sabrauca daudz līdzjutēju, labas komandas, bija interesantas spēles. Protams, gaidījām kaut ko vairāk no Latvijas izlases - cīņu par medaļām -, bet kopumā pozitīvs skatījums uz šo pasākumu."
"Objektīvi vērtējot, dotajā situācijā tas bija likumsakarīgs rezultāts," Latvijas izlases startu novērtēja bijušais galvenais treneris. "Mums nebija labākais sastāvs. Objektīvi vērtējot - mums nebija [Rodions] Kurucs, subjektīvi - spēlētāji nebija savā labākajā formā. Turklāt liela daļa bija guvusi dažādas traumas - gan nopietnas, gan mikrotraumas."
Kā norādīja speciālists, Latvijas izlases rezultāts pierāda to, ka komandai neesot labākajā formā un sastāvā, ir grūti pretendēt uz augstākajām vietām Eiropā. Tai pat laikā Somijas izlases un citu komandu piemēri parādīja, ka komandai esot labākajā formā un pilnā sastāvā var cerēt uz augstām vietām un domāt par izvirzītajiem mērķiem. "Tā rotācija un rezerves mums nav tik plašas. Piemēram, izkrīt Rodions Kurucs un mums ir divi vai trīs tās pašas pozīcijas spēlētāji. Kaut nedaudz sliktāki, labāki vai citādāki, bet mums viņu vienkārši nav," par problēmām valstsvienībā sacīja Muižnieks. "Mums savainoti bija Andrejs [Gražulis], arī [Artūrs] Žagars un [Kristers] Zoriks, gribētu daļēji pieskaitīt arī [Kristapu] Porziņģi. Viņš aizvadīja labas spēles un, protams, ir liels meistars un zvaigzne, taču vairāku traumu dēļ vairs nav tik bezatbildīgi agresīvs kā agrāk. Vairs nav tik pārgalvīgs, kā gadus piecus atpakaļ, kad gāja aizsardzībā uz katru bloku un atlēkušo bumbu, bet uzbrukumā uz "alley-oop". Šobrīd basketbols ir ļoti atlētisks un komandā nepietiek ar vienu vai diviem atlētiem. Visus vajag atlētus, katrā pozīcijā. Mums tādu nav."
Bijušais izlases treneris norādīja, ka vāciešu uzvara nav pārsteigums. Augstāk varētu būt grieķi, tomēr gadi prasa savu un pietrūcis kaut kur dzirkstelītes, lai cīnītos par zeltu. Tikmēr serbi spēlēja uz vienu zvaigzni [Nikolu Jokiču] pēc [Bogdana] Bogdanoviča izkrišanas, līdzīgi arī slovēņiem, kamēr spāņi turnīrā nekur tālu netika, jo izlasē ir paaudžu maiņa.
Kopumā turnīrs Rīgā bija noorganizēts augstā līmenī, atzīmēja Muižnieks. "Bija forši. Nebija ne rindas, ne stumdīšānās arēnā, gāja raiti. Bija ļoti laba atmosfēra, sabrauca daudz somu, grieķu, vāciešu. Viss bija izdarīts ar prātu."
Latvijas izlases rindās Muižnieks spēlēja no 1992. gada līdz 1997. gadam, bet valstsvienības galvenā trenera amatā bija no 2004. gada līdz 2007. gadam.