FIFA: Pasaules kausā pārstāvēto futbolistu klubi saņems 355 miljonu dolāru kompensāciju
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) klubiem, kas atbrīvos spēlētājus 2026.gada Pasaules kausam, tiks izmaksāti 355 miljoni ASV dolāru (300 miljoni eiro), otrdien paziņoja FIFA. Salīdzinot ar 2022.gada Pasaules kausa izcīņu, tas ir par 70 procentiem vairāk.
Jaunā pabalstu shēmas vienošanās, kas panākta sadarbībā ar Eiropas Klubu asociāciju (ECA), pirmo reizi ietver arī spēlētājus, kas piedalās kvalifikācijas spēlēs, bet netiks 48 komandu skaitā 2026.gada finālturnīrā.
"FIFA klubu pabalstu programmas uzlabotā versija 2026.gada Pasaules kausam ir solis uz priekšu, finansiāli atzīstot milzīgo ieguldījumu, ko tik daudzi klubi un to spēlētāji visā pasaulē sniedz gan kvalifikācijas sacensību, gan finālturnīra norisē," saka FIFA prezidents Džanni Infantino.
2022.gada Pasaules kausa Katarā 32 izlases pārstāvošajiem 51 valsts 440 klubiem tika izmaksāti 209 miljoni dolāru (176 miljoni eiro).
Pasaules kausa finālturnīrs ASV, Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies no 2026.gada 11.jūnijam līdz 19.jūlijam. Tajā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.