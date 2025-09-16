Pasaules labākā disku golfa spēlētāja igauniete Kristīne Leta pēkšņi pārtrauc savu karjeru
Igauņu disku golfa zvaigzne Kristīne Leta pirmdien paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauc sportistes karjeru.
Savā sociālās vietnes "Facebook" profilā divkārtējā pasaules čempione paziņoja, ka vismaz šosezon viņa sacensībās nestartēs.
"Cerēju, ka sacensību laikā varēšu atlikt nelāgās izjūtas malā, bet galu galā nonācu pie secinājuma, ka man jācīnās ar vairākām traumām un trauksmi," pavēstīja 33 gadus vecā igauniete, kura pasaules rangā ieņem sesto pozīciju. "Tas lika man saprast, ka man pašlaik nav spēju uzturēt to pašu ritmu un ka pārmaiņas ir ne tikai nepieciešamas, bet arī sen gaidītas."
Leta norādīja, ka šī sezona viņai nu ir galā, nākamajā viņa arī neplāno startēt, kā arī nav droša par atgriešanos sportā vispār. "Aizvērt šo nodaļu savā dzīvē un atvērt jaunu nav viegli, bet esmu mierā ar savu lēmumu," piebilda sportiste. "Jūtu patīkamu satraukumu, ka varēšu darīt arī kaut ko citu. Man patīk spēlēt disku golfu un es joprojām būšu aktīva šajā sportā, taču pašlaik domāju kopā ar vīru iesaistīties sacensību organizēšanā un dalīties ar savām zināšanām ar citiem. Tāpat varēšu pievērsties vairāk ģimenei un mājām."
Leta ir divkārtējā pasaules čempione (2022. un 2023. gadā) un divkārtējā Eiropas čempione (2023. un 2024. gadā). Par pasaules labāko disku golfa spēlētāju viņa tika atzīta 2023. un 2024. gadā, bet Eiropas labākās spēlētājas godu izpelnījusies pat piecas reizes (2018., 2019., 2021., 2022. un 2023. gadā).