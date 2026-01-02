Medvedevs izlej žulti pār Somiju un draud ar karu: "Tai jāmaksā par savu neganto rusofobiju"
Bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs, reaģējot uz Somijas prezidenta Aleksandra Stuba izteikumiem, atkal izprovocēja personisku naidu pret eiropiešiem un ķērās pie draudiem.
Krievija asi reaģēja uz Somijas prezidenta Aleksandra Stuba Jaungada uzrunu.
Un tās ir tiešas kara pret Ukrainu sekas. Aleksandrs Stubs uzsvēra, ka mērķis ir miers, bet ne par katru cenu.
"Miers bieži nozīmē kompromisu. Mums jābūt gataviem tam, ka ne visi miera līguma elementi noteikti atbildīs mūsu taisnīguma izjūtai. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai saglabātu Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti."
Galvenais vēstījums bija par drošību: kopā ar sabiedrotajiem Somija plāno nodrošināt, lai Krievija nekad vairs neuzbruktu kaimiņvalstij.
Vienlaikus Stubs atzīmēja acīmredzamo — Krievija joprojām ir kaimiņvalsts. Taču tas, vai turpmākās attiecības būs mierīgas vai nē, tagad nav atkarīgs no Eiropas, bet gan no Maskavas rīcības.
Reaģējot uz prezidenta Aleksandra Stuba izteikumiem, ka Somijas un Krievijas attiecības ir uz visiem laikiem sagrautas, Medvedevs savā "X" ierakstā izlika žulti.
Some guy called Stubb says Finland’s relations with Russia have changed forever. Agreed. I hope so too. I hope Russia never repeats the Bolsheviks’ 1917 blunder. Finland’s got to pay for its vile Russophobia. In fact, it’s already paying — Stubb talks, and citizens foot the bill.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 2, 2026
"Kāds puisis vārdā Stubs saka, ka mūsu attiecības ir mainījušās uz visiem laikiem. Piekrītu. Es ceru. Es ceru, ka Krievija nekad neatkārtos boļševiku 1917. gada kļūdu. Somijai jāmaksā par savu neganto rusofobiju. Un tā jau ir — Stubs runā, pilsoņi sedz rēķinu," paziņoja Medvedevs.
Pēc Medvedeva teiktā, Somija demonstrē "rusofobiju", par kuru tai nāksies "samaksāt". Viņš arī apgalvoja, ka valsts jau cieš no savas politikas sekām. Viņš norādīja: "Stubs runā, bet parastie pilsoņi maksā", norādot uz pieaugošajām izmaksām un ekonomiskajām grūtībām.
Medvedeva paziņojums sekoja arī Somijas premjerministra Peteri Orpo teiktajam, kurš iepriekš bija brīdinājis par iespējamu atjaunotu Krievijas agresiju pēc kara beigām Ukrainā. Orpo paziņoja, ka miera līguma parakstīšanas gadījumā Maskava varētu pārdislocēt karaspēku uz NATO austrumu flangu. Viņš apgalvoja, ka tieši tāpēc Eiropas valstīm, īpaši tām, kas atrodas vistuvāk Krievijai, ir jāstiprina sava aizsardzība un jāpaliek modrām.