Ar vilšanos un vēsturisku ierakstu: somu "vilku" viens no līderiem slavē fanus un Somijas basketbola potenciālu
Somijas basketbola izlases viens no vadošajiem basketbolistiem Mikaels Jantunens, kurš nākamajā sezonā spēlēs kopā ar Artūru Žagaru, Jauns.lv komentēja secinājumus pēc somiem vēsturiskā "EuroBasket" un tās fanu atbalstu Rīgā.
Par 2025. gada Eiropas čempionāta galveno pārsteiguma autori kļuva Somija, kas aizspēlējās līdz medaļu spēlēm un bija tuvu, lai sagādātu pārsteigumu un brauktu mājās ar bronzu.
Jau pirms čempionāta somus uzskatīja par vienu no galvenajiem kandidātiem uz pārsteiguma autores statusu, ko tā apliecināja arī praksē, astotdaļfinālā no tālākās cīņas izslēdzot vienu no favorītēm Serbiju. Pēc sarūgtinošā zaudējuma pret grieķiem cīņā par trešo vietu Somijas nākotni un lielo atbalstu komentēja viens no līderiem un jaunais Artūra Žagara komandas biedrs Stambulas "Fenerbahce" rindās Mikaels Jantunens.
Somijas un Grieķijas cīņa par bronzas godalgām Eiropas čempionātā basketbolā
Spēle par bronzas godalgām starp Somiju un Grieķiju Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā.
Par nākotni nav šaubu
Somija aizvadījusi vēsturisku Eiropas čempionātu basketbolā. Vēl nekad tā nebija tikusi cīņā par medaļām, to paveicot 2025. gadā. Komandas stratēģis Lassi Tuovi kļuvis par jaunāko galveno treneri (38 gadus vecs), kurš aizvedis savu vienību līdz "EuroBasket" pusfinālam.
Jaunības azarts redzams arī sastāvā. 21 gadu vecs ir aizsargs Miro Litls, kurš turnīra gaitā kļuva par vienu no Somijas līderiem. Litls čempionātu noslēdza ar 5,4 punktiem, 4,6 rezultatīvajām piespēlēm (labākais piespēlētājs komandā) un 2,8 atlēkušajām bumbām. Tāpat viņam 1,7 pārķertas bumbas spēlē (otrs labākais rādītājs komandā aiz līdera Lauri Markanena).
Par turnīra labāko jauno spēlētāju atzina tikai 18 gadus veco Mīku Mūrinenu, kurš turnīra gaitā ar saviem efektīgajiem triecieniem grozā no augšas ieguva iesauku "Slim Jesus". Mūrinens ir no basketbola ģimenes - viņa tēvs Kimmo Mūrinens Somijas izlasē nospēlēja veselas 153 spēles, kamēr sieviešu izlasē 68 mačos laukumā devās viņa māte Dženī Lāksonena. Pats Mūrinens, kuram ik pa laikam patika provocēt pretiniekus uz konfliktiem, čempionātu noslēdza ar 6,6 vidēji spēlē. Interesanti, ka Mūrinena tēvs savulaik (2013. gada Eiropas čempionātā apakšgrupas pēdējā mačā) varēja lepoties ar panākumu pret Grieķiju. Toreiz grieķiem laukumā devās arī tagadējie veterāni Kosts Sluks un Kosts Papanikolau, kā arī tagadējie treneris Vasilis Spanulis un Niks Zisis.
Arī citi vadošie somu basketbolisti vēl nav sasnieguši karjeras pīķi. Viens no tiem ir 25 gadus vecais spēka uzbrucējs Mikaels Jantunens. Tieši viņš individuāli kļuva par Somijas otro produktīvāko spēlētāju izlasē - 12,1 punkts, 4,8 atlēkušās bumbas un 2,3 rezultatīvās piespēles, atpaliekot vien no Lauri Markanena iespētā (23,1 punkts, 8,1 atlēkusī bumba, 2,2 rezultatīvas piespēles un 2,1 pārtvera bumba. Pēc laika ULEB Eirolīgas komandā "Paris Basketball" Jantunens nākamo sezonu spēlēs vienā klubā kopā ar Artūru Žagaru - pašreizējā turnīra čempinvienībā Stambulas "Fenerbahce".
"Kopumā jau paveicām ko vēsturisku," pēc neveiksmes cīņā par bronzu (89:92) vilšanās sajūta vēl bija izteikti redzama Jantunena sejā. "Esmu lepns par komandas biedriem un kā viņi cīnījās. Varējām arī uzvarēt." Tieši Jantunenam bija iespēja spēli pabeigt Somijas laba, taču viņš pēc Eliasa Valtonena neprecīzā trešā soda metiena pie 89:90 izcīnīja atlēkušo bumbu un neprecīzi meta no tuvas distances. "Tas nav veids, kā gribējām pabeigt šo turnīru. Pavisam noteikti izjūta ir draņķīga."
JANTUNEN HAD A CHANCE TO PUT FINLAND IN FRONT 😳#EuroBasket pic.twitter.com/HhlmpkmwFP— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Jantunens uzskata, ka vienā brīdī šī neveiksme būs jāaizmirst. "No visiem šādiem zaudējumiem kaut ko iemācies un ko iegūsti. Šī pieredze nākotnē var rezultēties arī kā kaut kas labs. Mūsu komandā ir daudz jaunu spēlētāju. Esam priviliģēti, ka varējām spēlēt šādas spēles un šādā atmosfērā. Somijas basketbolam priekšā ir spilgta nākotne."
Statistikā Somija turnīru noslēdza kā piektā rezultatīvākā (87,3 punkti vidēji spēlē), piektā labākā tālmetienu realizētāja (36,5% precīzi trīspunktnieki spēlē), trešā labākā cīnītāja par bumbām (39,4 bumbas vidēji spēlē) un otrā labākā piespēlētāja (22,6 piespēles spēlē).
Somija pret Gruziju, EuroBasket 2025
Ceturtdaļfināla mačā Somijas basketbolisti ar rezultātu 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) pārspēja Gruziju, kas Eiropas labāko astoņniekā iekļuva pirmo reizi.
Labākie fani
Somija bija viena no turnīra rīkotājām, Tamperē uzņemot apakšgrupas fāzi. Pēc iekļūšanas astotdaļfinālā uz Rīgu ceļoja arī tās fani. Precīzas aplēses pagaidām nav, taču, sākot ar ceturtdaļfinālu, arēnā uz spēli vidēji nāca ap pieciem tūkstošiem somu fanu, taču nav izslēgts, ka to bija arī vairāk. Somi savu komandu atbalstīja skaļi un atšķirīgi nekā citas izlases.
Lauri Markkanen rallies the Finnish fans with their traditional chant ❤️🇫🇮🗣️— NBA (@NBA) September 10, 2025
Finland reaches the @EuroBasket semifinals for the first time in history!
Watch all the EuroBasket action live on @courtside1891: https://t.co/fPC0xWqtRn pic.twitter.com/gcodaJIEzc
"Neatkarīgi, kas notiks, viņi mūs dzīs uz priekšu," teica Jantunens. "Mēs mīlam šo viņu mīlestību. Viņu atbalsts dod mums enerģiju. Neatkarīgi no rezultāta, spēlēsim līdz galam un laukumā atdosim visu. Ja fani ir mērojuši tādu ceļu, lai mūs klātienē atbalstītu, mums ir jāatrod veidi, kā atrast cīņassparu un cīnīties līdz galam katrā spēlē un situācijā. Man tiešām šķiet, ka mums ir paši labākie fani."
Urheilu on suuria tunteita. Juuri nyt päällimmäisenä ylpeys Susijengistä. Mahtava taistelu. Historiallinen turnaus. Onnea koko joukkueelle.— Alexander Stubb (@alexstubb) September 14, 2025
Somu fani bija radoši un vieni no redzamākajiem citvalstu līdzjutējiem. Pēdējā spēļu dienā uz Rīgu devās valsts prezidents, Aleksanders Stubs, kurš pats aktīvi nodarbojas ar sportu un ir piedalījies triatlona sacensībās. "Sports ir emociju spēle. Vislielākā cieņa komandai. Vēsturisks turnīrs un lieliska cīņa. Apsveikumi visai komandai," Stubs rakstīja sociālajos tīklos.
Basketbola izlase iesaukta par "susijengi", kas aizgūts no diviem vārdiem - "susi" (vilks) un "jengi" (bars). Līdz ar to tieši ar vilkiem visvairāk Somijas sabiedrībā asociējas tās basketbola izlase un daudzi fani uz spēlēm arī ieradās ar šī dzīvnieka talismanu. Tikmēr pašai Somijas izlasei pirms spēlēm tradīcija ir iepļaukāt vienu spēlētāju uz apli.
Jau drīzumā Somijas izlase uzsāks kvalifikāciju 2027. gada Pasaules kausam, pirmajā grupas posmā atrodoties G grupā ar Ungārijas, Francijas un Beļģijas izlasēm. Tikmēr 2029. gada Eiropas čempionāts gaidāms Spānijā, Slovēnijā, Grieķija un Igaunijā.