Uzvaras parkā atklāj multifunkcionālos basketbola laukumus
Šī gada 18. augustā Uzvaras parkā tika svinīgi atklāti multifunkcionālie basketbola laukumi.
FOTO: Uzvaras parkā atklāj multifunkcionālos basketbola laukumus, kuru tapšanā palīdzējis Dāvis Bertāns
Ceturtdien, 18. septembrī, Uzvaras parka zona tika papildināta ar diviem multifunkcionālajiem basketbola laukumiem, informē Latvijas Basketbola savienība. Viena laukuma segums ieklāts ar Latvijas izlases spēlētāja Dāvja Bertāna atbalstu.
Laukumus ievērtēja 3x3 basketbolisti – olimpiskais čempions Edgars Krūmiņš un Zigmārs Raimo, kā arī to treneris Raimonds Feldmanis, kas norādīja, ka šādos laukumos dzimst jauni basketbola talanti. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norādījis uz to, kas basketbola laukumā ir tapis, turklāt atklājis, ka šie laukumi atbilst FIBA 3x3 basketbola laukuma prasībām.
“Uzvaras parka aktīvā daļa tiek papildināta ar basketbola zonu, kas sastāvēs no diviem multifunkcionāliem laukumiem, tribīnēm 280 skatītājiem un spēlētāju 80 mantu uzglabāšanas skapjiem. Sporta laukumus ikdienā varēs izmantot ikviens basketbola entuziasts, un tie būs atvērti 24/7. Tajos ir ieklāts speciāls kompozītmateriāla segums, kas piemērots āra treniņiem. Turklāt laukumu izmēri un marķējums atbilst FIBA prasībām, līdz ar to tajos varēs rīkot arī sacensības. Patiess gandarījums par kopīgu projektu ar Latvijas Basketbola savienību un basketbolistu Dāvi Bertānu, sniedzot neatsveramu ieguldījumu jaunas basketbola infrastruktūras izveidei Rīgā un tautas sporta attīstībā.”
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss uzsver: “Basketbols devis un dod lielu ieguldījumu Rīgas starptautiskā tēla veidošanā, basketbolu skatās un spēlē tūkstošiem rīdzinieku. Tāpat kā pati Rīga, arī galvaspilsētas basketbola infrastruktūra nekad nebūs pilnīgi gatava visiem izaicinājumiem, tāpēc Latvijas Basketbola savienība enerģiski iesaistās jaunu basketbola objektu izveidē. Bijām iniciatori modernās Komandu sporta spēļu halles projekta attīstībai, esam gandarīti par produktīvo sadarbību ar Rīgas domi Uzvaras parka laukumu izveidē.”
Pirmie jaunos laukumus iemēģināja jaunie basketbolisti, kas piedalījās basketbola metienu izaicinājumā, un labāko punktu ieguvēji saņēma Latvijas basketbola izlases visu spēlētāju parakstītus fanu kreklus. Laukumi ir multifunkcionāli – tie piemēroti arī florbolam un citiem sporta veidiem.
Uzvaras parks ir ar salīdzinoši unikālu konceptu Eiropas parkiem, kur vienuviet koncentrētā teritorijā atrodas tik daudzas aktīvās atpūtas un sporta zonas. Jaunatklātajā Uzvaras parka daļā atrodas vairāki laukumi bērniem – lielmēroga koka un tīklu kāpelēšanas laukums ar garu šķēršļu joslu un unikāla koncepta ūdens izziņas laukums bērniem ar Latvijas dolomīta un granīta akmeņiem, kas ļauj bērniem eksperimentēt ar ūdeni. Aktīvajā zonā atrodas velo parks ar atšķirīga pielietojuma velo trasēm un ārtelpas fitnesa laukums ar 11 dažādām muskuļu grupām paredzētiem ārtelpas trenažieriem ar maināmām slodzēm. Daļa no zonām ir pielāgota cilvēkiem ratiņkrēslos.
Uzvaras parkā atklāj aktīvo un sporta zonu; apmeklētāji varēs iestiprināties kafejnīcā "Ezītis miglā"
Piektdien, 29. augustā, Rīgā atklāta Uzvaras parka aktīvā un sporta zona.