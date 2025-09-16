Porziņģa pārstāvēto Atlantas "Hawks" pamet 2023. gada drafta pirmās kārtas izvēle
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Atlantas "Hawks" apmaiņā pret naudas kompensāciju uz Bruklinas "Nets" pirmdien aizmainīja aizsargu Kobi Bafkinu, savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.
21 gadu vecais Bafkins, kuru "Hawks" 2023. gada draftā izvēlējās ar kopējo 15. numuru, vienības rindās pēdējās divās sezonās nospēlēja tikai 27 mačus. Par kompensācijas apmēru ziņots netiek.
Bafkina līgumā noteiktā alga uz gaidāmo sezonu bija 5,4 miljoni ASV dolāru (4,59 miljoni eiro), bet nākamsezon - 6,9 miljoni dolāru (5,86 miljoni eiro) ar komandas opciju.
The Atlanta Hawks are trading guard Kobe Bufkin to the Brooklyn Nets for cash considerations, sources tell ESPN. Bufkin was Atlanta's No. 15 pick in the 2023 NBA draft, and this now gives him a fresh opportunity in Brooklyn, and the Hawks some roster flexibility. pic.twitter.com/5km2RMICrS— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2025
Pagājušajā sezonā Bafkins laukumā devās desmit spēlēs, vidēji mačā uz parketa pavadīja 12,4 minūtes, guva 5,3 punktus, izcīnīja 2,1 atlēkušo bumbu zem groziem un atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles.