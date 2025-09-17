Kaspars Daugaviņš gūst uzvaras vārtus savā debijas spēlē
Kaspars Daugaviņš trešdien ar uzvaru nesošajiem vārtiem pēcspēles metienu sērijā debitēja "Optibet" hokeja līgas (OHL) komandā "Mogo"/RSU.
Rīdzinieki viesos ar 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja "Liepājas hokeja komandu".
Vārti netika gūti teju pusi no spēles līdz otrā perioda astotajā minūtē Kristers Butāns izmantoja burzmu vārtu priekšā un panāca 1:0 mājinieku labā. Septiņas minūtes vēlāk liepājnieki realizēja lielo vairākumu, vadību nostiprinot Valteram Niedrājam.
Trešā perioda 12.minūtē Ernests Krūms ar zibenīgu metienu no tuvas distances vienus vārtus atguva, bet 5,9 sekundes pirms pamatlaika beigām 2:2 panāca Kaspars Ziemiņš pēc Elvisa Želubovska un Daugaviņa piespēlēm.
Papildlaikā vārti netika gūti un mačs turpinājās ar pēcspēles metienu sēriju, kurā vienīgais savu raidījumu realizēja Daugaviņš.
Tikmēr Kijivas "Capitals" Piņķos ar 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) pārspēja Tallinas "Panter".
Uzvarētājiem abus vārtus guva Lauris Bajaruns, divos no vārtiem asistējot Rustamam Begovam. Vārtsargs Jānis Voris atvairīja 26 metienus.
Aizvadot dažādu spēļu skaitu, turnīra tabulas augšgalā ar izcīnītiem astoņiem punktiem ir "Mogo"/RSU, kurai ar septiņiem punktiem seko "Liepājas hokeja komanda", seši punkti ir "Prizmai", pieci - "Zemgale"/LBTU hokejistiem, bet četri - Kijivas "Capitals". Divus punktus guvusi "Panter", bez punktiem ir abas lietuvieši komandas, kā ari "Rīgas Hokeja skola".
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.