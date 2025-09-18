2022. gada Latvijas labākais sportists ilgstoši no federācijas nav saņēmis pelnīto finansējumu
2022. gadā “Trīs zvaigžņu balvas” ieguvējs nominācijā Gada sportists daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs sācis vākt “dzeramnaudas”, lai varētu gatavoties 2026. gada februārī gaidāmajām olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā.
Vasiļjevs 2024.gada Eiropas daiļslidošanas čempionātu noslēdz sestajā vietā
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Lietuvas pilsētā Kauņā Eiropas daiļslidošanas čempionātu pēc izvēles programmas noslēdza sestajā pozīcijā.
Diezgan absurdi jaunumi pāršalkuši daiļslidošanas sabiedrību, jo mūsu pēdējās desmitgades sporta veida vadošais pārstāvis, 2022. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks Deniss Vasiļjevs paziņojis, ka spiests atsaukt plānoto dalību no prestižajām "Nebelhorn Trophy" sacensībām Vācijā, kas notiks nākamnedēļ. Iemesls – finansējuma trūkums.
Latvijas vadošie sportisti saņem vērā ņemamu atbalstu no Latvijas Olimpiskās komitejas, kas Zelta sastāvā iekļautajam Vasiļjevam paredz finansējumu treniņprocesa un sacensību dalības nodrošināšanai līdz pat 20 000 eiro apmērā.
Deniss Vasiļjevs Pekinas olimpisko spēļu izvēles programmā
Finansiālo nodrošinājumu sportistiem pārskaita viņu sporta veidu federācija – daiļslidošanas gadījumā tā ir Latvijas Slidošanas asociācija (LSA), kas kavējās ar maksājumiem, liekot sportistam izšķirties par diezgan radikālu soli.
Vasiļjevs finansiālās grūtības nolēma risināt ar pūļa finansēšanas platformas "Ko-fi", kurā apmeklētāji var ziedot “dzeramnaudas” izvēlētajiem palīdzības lūdzējiem, ļaujot tiem pilnībā izrīkoties pēc savas patikas ar saņemto finansējumu.
Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, LSA ir nokārtojusi savas saistības (vairāku tūkstošu eiro apmērā, tostarp par iepriekšējo seoznu) ar Vasiļjevu, tiesa, tas diez vai pilnībā atrisina daiļslidotāja vajadzības, jo viņš jau ilgus gadus uzturas Šveicē un trenējas leģendārā Stefana Lambjēla uzraudzībā.
Olimpiskās sezonas sākumā notikušais diez vai palīdzējis mūsu sportistam sākt veiksmīgu gatavošanos četrgades nozīmīgākajām sacensībām. Savā blogā Vasiļjevs to arī piemin, izceļot, ka saņēmis ne vien finansiālu, bet arī mentālu triecienu.