"Šengins ir mazs, mazs bērns!" Grieķijas treneris kritizē Turcijas līderi, Adetokunbo aicina skatīties viņa klipus
Pēc tam, kad Eiropas čempionātā basketbolā bronzas godalgas ieguva Grieķija, tās līderis Jannis Adetokunbo un treneris Vasilis Spanulis atbildēja Alperena Šengina iepriekš paustajai kritikai Milvoki "Bucks" zvaigznes virzienā.
Visā turnīrā Grieķijas līderis bija Milvoki "Bucks" zvaigzne Jannis Adetokunbo, kurš turnīru noslēdza simboliskajā izlasē un kā viens no tā labākajiem - 27,3 punkti, 10,6 atlēkušās bumbas un 4,1 rezultatīvā piespēle.
Pēc Turcijas uzvaras pusfinālā par grieķiem kritiku Adetokunbo virzienā raidīja Hjūstonas "Rockets" spēlējošais Alperens Šengins. "Viņš ir lielisks spēlētājs, taču ne pārāk labs piespēlētājs. Tāpēc, lai viņu ierobežotu, ar palīdzībām un citiem paņēmieniem noslēdzām soda laukumu." Pret turkiem Adetokunbo, kā visai Grieķijas izlasei, sliktākā spēle turnīrā - grieķu zvaigznei tikai 12 punkti.
"Neesmu tas, kurš teiks ko atpakaļ treneriem vai spēlētājiem, kuri par mani saka ko sliktu," savā vienīgajā reizē, kad Jannis bija visa turnīra laikā pieejams medijiem, viņš atbildēja Šengina teiktajam. "Tam arī nav nekādas nozīmes, jo vēlāk to visu tāpat aizmirsīs. Jūs atcerēsieties tikai, kā es uz to atbildēšu. Variet aiziet un paskatīties manus klipus "YouTube", un pēc tam atnāciet atpakaļ un paprasiet, vai esmu labs piespēlētājs. Tas arī viss."
Krietni kritiskāks uz Turcijas līdera teikto bija Grieķijas treneris Vasilis Spanulis. "Šengins ir mazs, mazs bērns, ja viņš tā runā par Janni. Apkārtējo troksnis, ka Turcija nosedza Janni, ir totālas muļķības," ar lamuvārdiem atbildēja Spanulis. "Tā vienkārši nebija mūsu diena. Viņi spēlēja to pašu aizsardzību, ko iepriekš. Viņš pats aizmeta garām četrus metienus no apakšas. Vairāk nekā sešas reizes viņš atrada savus partnerus metienam, kurš netika realizēts. Tā kā šīs muļķības dzirdēt nevēlos."
Kopumā Jannis uzsvēra, ka izcīnīt medaļu Grieķijas izlases kreklā viņam ir bijis ļoti svarīgi. "Esmu cilvēks, kurš nerunā daudz ar medijiem. 13. sezonu spēlēšu NBA, kur esmu visu uzvarējis. Medaļu ar savu izlasi izcīnījis vēl nebiju. Un to beidzot izdarīju."
Jau ziņots, ka par čempioni kļuva Vācija, kas galotnē prata tikt galā ar Turcijas pretestību. Latvijas izlase apstājās astotdaļfinālā, ieņemot 12. vietu 24 komandu konkurencē.
