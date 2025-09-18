Nedraftētais Pēteris Bulāns tiek pie iespējas cīnīties par vietu sastāvā 2023. gada NHL čempionē
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Lasvegasas "Golden Knights" paziņojusi tos 64 hokejistus, kuri gatavosies jaunajai sezonai treniņnometnē. Starp tiem ir latviešu aizsargs Pēteris Bulāns, ar kuru noslēgts pārbaudes laika līgums.
Šī gada jūlijā tika ziņots, ka Bulāns "Golden Knights" rindās aizvadīs vasaras attīstības nometni. Iespējams, tajā viņš pierādījis savu lietderību komandai, kas ar viņu noslēgusi pārbaudes laika līgumu jeb ATO uz pirmssezonas treniņnometni. Pārsvarā šāda veida pārbaudes laika līgumus piešķir hokejistiem, kuri nāk no junioru līgām vai pabeiguši nesen gaitas universitātē un mērķē pārcelties uz profesionāļiem.
Pēteris Bulāns pēdējās trīs sezonas pavadījis Kvebekas junioru hokeja līgā. "Sagueneens" sastāvā viņš pagājušajā sezonā 54 regulārā turnīra spēlēs tika pie 24 rezultativitātes punktiem (5+19), bet izslēgšanas 11 cīņās četriem (1+3). Aizvadītajā U-20 pasaules čempionātā Bulāns bija savas izlases kapteinis, piecās spēlēs tiekot pie diviem punktiem (1+1).
Bulāns nav draftēts NHL draftā, taču, sākot no šodienas, viņš Lasvegasas "Golden Knights" sastāvā uzsāks cīņu par vietu sastāvā uz nākamo sezonu. Kopumā to darīs veseli 64 hokejisti, trešdien, 17. septembrī, pavēstīja vienība - seši vārtsargi, 21 aizsargs un veseli 37 uzbrucēji.
Iekļūt sastāvā Bulānam varētu būt sarežģīti, taču, iespējams, viņam var izdoties debitēt kādā pārbaudes spēlē. Pirms sezonas "Golden Knights" aizvadīs veselas septiņas pārbaudes spēles pret tādām komandām kā Sanhosē "Sharks", Losandželosas "Kings", Jūtas "Mammoth" un Kolorādo "Avalanche". 21. septembrī pārbaudes spēļu cikls tiks sākts pret "Sharks", pret kuru 3. oktobrī arī to noslēgs. Jauno sezonu "Golden Knights" sāks naktī uz 9. oktobri pret "Kings".
Bulāns nav pirmais latvietis "Golden Knights" sistēmā. 2022./2023. gada sezonas laikā uz šo komandu aizmainīts tika Teodors Bļugers, kurš tai palīdzēja vēlāk izcīnīt Stenlija kausu. Lasvegasas klubs pastāv vien kopš 2017./2018. gada sezonas.
Bez Bulāna Floridas "Panthers" sezonai gatavojas Sandis Vilmanis un Uvis Balinskis, Tampabejas "Lightning" Zemgus Girgensons, Pitsburgas "Penguins" Artūrs Šilovs, Kolumbusas "Blue Jackets" Elvis Merzļikins, Bostonas "Bruins" Dans Ločmelis, Filadelfijas "Flyers" Rodrigo Ābols, bet Detroitas "Red Wings" Eduards Tralmaks.