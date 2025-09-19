Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidente Kirstija Koventrija.
"Tieši tāda pati pieeja kā Parīzē!" SOK prezidente paziņo, ka Krievijas sportisti būs olimpiskajās spēlēs
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) piektdien paziņoja, ka Krievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
Zem neitrālā karoga krievi varēja startēt arī 2024.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Parīzē. "SOK Izpildkomiteja izmantos tieši tādu pašu pieeju kā Parīzē," sacīja SOK prezidente Kirstija Koventrija.
Viņa atgādināja, ka pagājušā gada olimpiskajās spēlēs Parīzē Krievijas sportisti varēja piedalīties tikai zem neitrālā karoga un tikai individuālās disciplīnās, turklāt sportistiem iepriekš bija jāpierāda sava neitralitāti un nedrīkstēja būt nekādā veidā saistīti ar Krievijas armiju. Šādas sankcijas tika ieviestas, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.
2026. gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskās spēles notiks no 2026. gada 6. līdz 22. februārim.