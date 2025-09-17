Mārtiņš Dzierkals samulsis vēro, kā viņa Čehijas kluba treneris saplūcas ar pretinieku fanu. VIDEO
Nepatīkams incidents pagājušajā svētdienā noticis Čehijas ekstralīgā, kad pēc zaudētas spēles latviešu uzbrucēja Mārtiņa Dzierkala pārstāvētās Prāgas “Sparta” galvenais treneris Pāvels Gross gandrīz sakāvās ar pretinieku fanu. Šajā Brno notikušajā spēlē “Sparta” cieta pirmo zaudējumu sezonā, ar 0:2 piekāpjoties vietējai “Kometa”.
Pēc spēles beigām kāds iereibis “Kometa” līdzjutējs pienāca pie spēlētāju soliņa un centās izprovocēt plūkšanos ar Grosu, kurš bija devies apsveikt pretinieku treneri Kamilu Pokorniju ar uzvaru, bet pēc mirkļa viņam nācās apvaldīt savējā kluba fanu un atturēt saniknoto “Sparta” treneri no dūru izvicināšanas. Uzreiz pēc tam Gross mēģināja izsist no rokām viedtālruni fotogrāfam, kurš filmēja notiekošo incidentu.
Čehijas izdevums “idnes.cz” vēsta, ka Grosam par nesportisku uzvedību tika piespriests 30 000 kronu (1233 eiro) pmērā, bet mājinieku komandai — 45 000 kronu sods (1850 eiro) par līdzjutēju nesportisku uzvedību un spēles rīkotāju pienākumu nepienācīgu izpildi. Sveika neizspruka arī kareivīgais līdzjutējs, kuram “Kometa” līdz 5. decembrim aizliedza apmeklēt komandas spēles savā arēnā, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā šis aizliegums būs spēkā uz visu sezonu. Vainojot savas saasinātās emocijas, viņš atvainojās gan Grosam, gan savam klubam un citiem līdzjutējiem.
Otrdien “Sparta” piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas, šoreiz ar 1:2 piekāpjoties KarlovI Varu komandai “Energie”, kur spēlē Haralds Egle, Jānis Jaks un Roberts Mamčics, turklāt Egle deva rezultatīvu piespēli. 14 komandu konkurencē "Sparta" ar 6 punktiem noslīdējusi uz 7. vietu, bet Dzierkalam vēl nav neviena rezultativitātes punkta. Savukārt “Kometa” turpina uzvaru gājienu un ar 12 punktiem ir izteikta līdere.