Vēl viens NBA spīdeklis starpsezonā izmainījies līdz nepazīšanai
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Filadelfijas "76ers" izplatītajās fotogrāfijās redzams, ka starpsezonā slaidāks kļuvis tās līderis Žoels Embīds, kura fiziskā forma daudz kritizēta iepriekš.
Žoels Embīds savas karjeras laikā bieži saskāries ar veselības problēmām. To dēļ viņš praktiski nespēlēja pagājušajā sezonā, aizvadot tikai 19 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 23,8 punktiem, 8,2 atlēkušajām bumbām un 4,5 piespēlēm.
Kreisās kājas savainojums lika viņam šī gada aprīlī gulties uz operāciju galda. Savas karjeras laikā tikai divās sezonās 31 gadu vecais basketbolists un 2023. gada NBA regulārās sezonas vērtīgākais spēlētājs nospēlējis vairāk par 65 regulārā turnīra mačiem.
Pirms nedēļas Filadelfijas "76ers" publicēja ierakstus sociālajos tīklos, kuros bija redzams, kā Embīds trenējas bez kājas aizsarga. To uzskata par daudzsološu pazīmi, kas var liecināt par viņa gatavību doties laukumā jau no nākamās sezonas sākuma. Sagaidāms, ka viņa spēles laiks gan sezonas ievadā var tikt limitēts un viņš var arī nespēlēt divas dienas pēc kārtas.
Cits faktors ir saistīts ar Embīda izskatu. Redzamajās fotogrāfijās skaidri pamanāms, ka šajā vasarā basketbolists ir kļuvis slaidāks. Vēl pagājušās sezonas laikā tika norādīts, ka 213 centimetru garā spēlētāja svars ir 127 kilogrami.
Šī nav pirmā reize, kad Embīds starpsezonā kļūst slaidāks. Pirms sešiem gadiem viņš vasarā atbŗīvojās no aptuveni 11 kilogramiem svara. Toreiz viņš medijiem klāstīja, ka vēlējies tādējādi samazināt stresu uz savu ķermeni. "Lai varētu spēlēt līdzīgi kā aizsargiem, tad tev ir jāmāk brīvi kustēties. Kļuvu tievāks, lai varētu laukumā darīt vairāk.""
31 gadu vecais spēlētājs nav vienīgais no NBA zvaigžņu vidus, kas šajā vasarā atbrīvojies no liekajiem kilogramiem. To pašu īstenoja Losandželosas "Lakers" zvaigzne Luka Dončičs, kurš ticis vaļā no aptuveni 14 kilogramiem. To viņš panācis ar fastinga palīdzību, kā arī sakārtojot uzturu, kurā pārsvarā lietoti gaļa, olas, dārzeņi, augļi, rīsi, rieksti un citi produkti. Nesen Dončičs viesojās Rīgā, Slovēnijas sastāvā spēlējot 2025. gada Eiropas čempionātā.
