Ādažnieks Roberts Purmalis spoži apliecina sevi profesionālās rallijkrosa komandas testa pilota statusā
15 gadus vecais Ādažu novada autosportists aizvadījis debijas sezonu profesionālajā rallijkrosa komandā "Hornet Factory Racing Team" testa pilota statusā, ziņo Ādažu novada pašvaldība.
Latvijā radītajā bagiju ražotnē – "Hornet" rūpnīcā – Roberts testē tehniku "Hornet R1" bagiju rallijkrosa "Cross Car Extreem" klasei. Šīs klases mašīnas startē Eiropas un pasaules čempionātos "Rally X" sacensībās visā pasaulē. Jaunajām sporta mašīnām tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi, kuri ar Roberta palīdzību tika arī ieviesti.
Kā testa pilotam Robertam regulāri jāapliecina savas braukšanas prasmes, sacenšoties ar Eiropas ātrākajiem rallijkrosa braucējiem. Jau pavasarī viņš iekļuva TOP5 starpnieku pulkā un uzrādīja vienus no ātrākajiem apļa laikiem. Redzot šos panākumus, "Hornet Factory Racing Team" vadība viņu pieteica prestižām Baltijas un Polijas apvienotajām sacensībām, kas norisinājās Rīgā. Tajās konkurēja 19 spēcīgākie "Cross Car Extreme" piloti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Kvalifikācijā Roberts uzrādīja ātrāko laiku, pirmajā braucienā un trešajā braucienā izcīnīja otro vietu, otrajā braucienā bija pirmais, bet finālbraucienā ieņēma otro vietu.