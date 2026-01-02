Avoti atklāj: Keita Midltone vairs netērē laiku princim Harijam
Pēc vēža pārvarēšanas Velsas princese Ketrīna apzinās, ka dzīve ir “pārāk īsa, lai iestrēgtu” pie prinča Harija no Atlantijas okeāna otras puses raidītajiem pārmetumiem, un viņa kopā ar princi Viljamu labprātāk vēlas koncentrēties uz savas ģimenes audzināšanu, apgalvo avoti.
Tiek ziņots, ka Ketrīnai joprojām nav absolūti nekāds kontakts ar Saseksas hercogu Hariju un hercogieni Meganu Mārklu.
Draugi un iekšējie avoti atklājuši, kāda Keita patiesībā ir privātajā dzīvē, tostarp viņas jokus par to, cik “mežonīgi” mēdz būt viņas trīs bērni, kā arī ieradumu pastāvīgi pazaudēt telefonu. Slavenā podkāstu autore un rakstniece Džovanna Flečere, kura Keitu pazīst jau piecus gadus, uzskata, ka viņa būs izcila karaliene un kopā ar Viljamu nesīs “gaidītas pārmaiņas”.
Flečere sacīja, ka Velsas princese bieži vien netaisnīgi tiek raksturota kā “atturīga” un krāšņa neoficiālā “karaliskās ģimenes vecākā skolniece”. “Viņa ir sirds pilna. Es domāju, ka viņa būs karaliene, kura patiesi klausās, iesaistās un ļoti labi apzinās, kas notiek apkārt,” sacīja Flečere.
“Es domāju, ka [Velsas princis un princese] tam visam pieiet ar pilnīgi atvērtām acīm. Mums kā sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai panāktu pārmaiņas, un es domāju, ka viņi to saprot. Viņi izprot lietas. Tāpēc, manuprāt, tās būs gaidītas pārmaiņas.”
Keita šobrīd ir remisijā, un izskan apgalvojumi, ka viņa kopā ar Viljamu varētu doties uz ASV 2026. gada 4. jūlijā, lai atzīmētu ASV Neatkarības deklarācijas 250. gadadienu. Baumotais ārvalstu brauciens liecina, ka viņas veselība turpina uzlaboties, kā arī par to, ka viņai ir ļoti labas attiecības ar Melāniju Trampu, kuras vīrs – prezidents Donalds Tramps – gan publiski, gan privāti ir atklāts Keitas un Viljama atbalstītājs.
Tomēr, lai arī prinča Harija un Meganas Mārklas ēna joprojām ir jūtama – jo īpaši saistībā ar Harija vēlmi vairāk laika pavadīt Apvienotajā Karalistē un publisku aicinājumu uz izlīgumu –, Keita par to īpaši nesatraucoties.
Starp Velsas un Saseksas ģimenēm nav nekāda kontakta, un nākamais karalis un karaliene, šķiet, ir ar to apmierināti, jo īpaši pēc satricinājuma un sērām, ko izraisīja Keitas vēža diagnoze un ķīmijterapija.
Savā plašajā rakstā par Velsas princesi, kas publicēts laikrakstā “The Times”, karaļnama galvenā reportiere Keita Mensija raksta: “Princis Harijs nav kontaktā ar Viljamu. Pēc atkārtotiem uzbrukumiem savam brālim un sievasmāsai nav nekāds pārsteigums, ka Viljams un Keita labprātāk koncentrējas uz savas ģimenes audzināšanu.”
Viņa piebilst:“Ja Keita no savas cīņas ar vēzi ir kaut ko iemācījusies, tad to, ka dzīve ir pārāk īsa, lai iestrēgtu pie Harija.”
Pagājušajā mēnesī kļuva zināms, ka janvārī komiteja izskatīs Saseksas hercoga drošības jautājumu Apvienotajā Karalistē, tostarp no nodokļu maksātāju līdzekļiem apmaksātu bruņotu policijas apsardzi – tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem viņa biežākai atgriešanai valstī kopā ar bērniem. Taču jebkādas vizītes ar Ārčiju un Lilibetu ir maz ticamas, ka notiktu kopā ar Meganu vai ietvertu tikšanos ar Viljamu, Keitu un viņu trim bērniem.