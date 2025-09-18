"Nulle nenozīmē, ka viss ir beidzies!" Jauns.lv izcīna balvu 24 stundu elektroauto sacīkstēs
Pērn Jauns.lv pārstāvis Latvijas žurnālistu komandas sastāvā pirmoreiz piedalījās Lietuvas pilsētā Panevēžā notiekošajās 24 stundu ilgajās elektroauto sacīkstēs "Eldrive 24H EV Race" - toreiz mums diez ko labi neveicās, taču šā gada mačos jau jūtami progresējām un žurnālistu konkurencē izcīnījām otro vietu!
Kaut gan izklausās šī otrā vieta ļoti cienījami, patiesības labad gan jāatzīst, ka pavisam žurnālistu konkurencē bija tikai trīs komandas - pa vienai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Visas tās brauca ar vienādiem "Renault 5" elektromobiļiem. Tomēr arī šī otrā vieta ir progress, jo pērn pamatīgi pārrēķinājāmies ar stratēģiju un palikām trešie, bet šogad jau ļoti sīvi cīnījāmies ar lietuviešiem un vairākas stundas pat bijām tabulas augšgalā. Tikai otrās dienas rīta pusē dažādu sīku knifiņu dēļ līderpozīciju zaudējām un lietuvieši mūs apsteidza par pāris apļiem.
Vēl vairāk kremt no rokām izlaistā trešā vieta kopvērtējumā (pavisam sacīkstēs piedalījās 11 komandas ar dažādu marku elektromobiļiem - "Volkswagen", "Porsche", "MG", Mini", "Nissan", "BMW" un kādas vietējās lietuviešu firmas uz "Subaru" bāzes pārbūvēts auto). Par to līdz pat pēdējiem apļiem sīvi cīnījāmies ar lietuviešu "Porsche" komandu. Likām lietā pat tādu izmisuma soli kā lieka "džokera" izmantošanu (24 reizes visas sacīkstes laikā oponentus drīkst apsteigt, "nogriežot" vienu no trases līkumiem), cerībā, ka par to mūs sodīs ar minūtes piespiedu "pitstopu", kas tomēr ļautu saglabāt viena apļa pārsvaru, tomēr tas nenostrādāja.
Zaudējām trešajai vietai ar viena apļa starpību, kas ir ļoti, ļoti maz, ja ņem vērā, ka pavisam 24 stundu laikā nobraucām 690 apļus. Pēdējo pusstundu, starp citu, braucām ar praktiski tukšu akumulatoru, jo tā rādītājs bija uz nulles - šī ir laba ziņa visiem elektromobiļu īpašniekiem, jo nulle patiešām nenozīmē, ka viss ir beidzies. Kā izrādās, vēl var nobraukt labu gabalu. Tiesa, lēnām un prātīgi. Tikpat tukši bija arī vairāku citu konkurentu akumulatori, tādēļ pēdējos apļos trasē notiekošais mazliet atgādināja nespējnieku skrējienu - tik lēns un nesteidzīgs, lai vispār tiktu ar pēdējām enerģijas pilēm līdz galam un nepaliktu trases malā.
Atšķirībā no tradicionālajām 24 stundu autosacīkstēm, kur visu pamatā nosaka ātrums un tehnikas izturība, elektroauto mačos viens no galvenajiem faktoriem ir akumulatora uzlāde un tā ekonomiska izmantošana. Uzvar nevis tas, kurš visātrāk brauc (par to pārliecinājāmies pērn, kad mums pilnīgi neko nedeva ne pirmā starta pozīcija, ne arī ātrākie apļa laiki), bet gan tas, kurš atrod optimālu braukšanas tempu ar salīdzinoši mazu enerģijas patēriņu un tā ieekonomē uzlādei nepieciešamo laiku.
Skaidrs, ka 24 stundu laikā uzlādēt akumulatoru ir jābrauc ne vienreiz vien, tādēļ vinnētājs ir tas, kuram izdodas to darīt pēc iespējas retāk. Vislabāk tas izdevās lietuviešu komandai ar "Volkswagen", otrie bija mūsu kolēģi lietuviešu žurnālisti ar "Renault 5", trešie atkal lietuvieši, tikai ar "Porsche", bet ceturtie tātad mēs - latviešu žurnālisti ar "Renault 5". Sirdi var sildīt vien tas, ka no ārzemniekiem bijām visaugstāk, jo aiz mums palika divas igauņu komandas un viena poļu.
Sacīkšu princips tāds pats kā "lielajās" 24 stundu sacensībās: katrā komandā ir vairāki braucēji (mēs bijām pieci), kuri viens otru nomaina pie stūres, lai auto visu laiku atrastos trasē, izņemot vien uzlādei nepieciešamās minūtes. Vienā piegājienā bateriju drīkst uzlādēt ne ilgāk par 25 minūtēm, bet uzlādes ātrums visiem ir vienāds - 50 kW. Kura komanda pēc 24 stundām ir veikusi visvairāk apļu, tā arī uzvarējusi.
Šoreiz nācās braukt ne tikai pa dienu un naktī, bet arī stiprākā un ne tik stiprā lietū, kas mašīnu vizuālajam izskatam par labu nenāca - finišā visas izskatījās, it kā būtu piedalījušās rallijā pa dubļainiem ceļiem, kaut gan patiesībā brauca tikai pa asfaltu.