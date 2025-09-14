Citi sporta veidi
FOTO, VIDEO: ar uguņošanu un motoru šovu noslēgusies Baltijas rallijkrosa čempionāta sezona
Ar uguņošanu un motoru šovu Biķernieku trasē noslēgusies 2025. gada Latvijas–Lietuvas un Baltijas rallijkrosa čempionāta sezona. Noslēdzošais posms, kurā piedalījās arī Polijas čempionāta sportisti, kļuva par īstiem svētkiem autosporta cienītājiem – ar auto un moto šovu, spraigām cīņām trasē un krāšņu uguņošanu. Tradicionālais “Nakts rallijkross” šogad notika jau ceturto gadu.
"Šī bija aizraujoša sezona, daudzi no mums viesojās Polijā un divos no čempionāta posmiem- Mūsas trasē, Bauskā un šeit noslēdzošajā posmā uzņēmām ciemos daudz poļu sportistus. Uz nākamo gadu rallijkrosā raugāmies ļoti pozitīvi, jo šīs autosporta disciplīnas attīstība notiek ļoti strauji," atzina organizators Jānis Bergs.
Latvijas–Lietuvas rallijkrosa čempionāta noslēguma posms Biķernieku trasē
Ar uguņošanu un motoru šovu Biķernieku trasē noslēgusies 2025. gada Latvijas–Lietuvas un Baltijas rallijkrosa čempionāta sezona.
Rezultāti pa klasēm:
- Yaris 1000:
Uzvaru izcīnīja Jēkabs Martinovs, kurš kopvērtējumā sezonu noslēdz trešajā vietā. Otrais šajā posmā Toms Bumbieris unToms kļuva par šīs klases čempionu. Trešais – Kārlis Matuzonis. Ceturtajā vietā finišēja Mārtiņš Dreibe, kurš kopvērtējumā – vicečempions.
- Yaris 1300:
Pārliecinošu uzvaras sēriju noslēdzošajā posmā turpināja Kartīna Kleščenska, iegūstot arī čempiones titulu. Otrais šajā posmā Henrijs Mūrnieks (3. vieta kopvērtējumā), trešais – šīs sezonas vicečempions Ričards Laukšteins.
- Cross Car Mini:
Piektā uzvara no sešiem posmiem šīs klases čempionam Marianam Bērkalnam. Otrais – lietuvietis Gedas Rutkauskas, trešā – Marta Skustā (vicečempione). Gustavs Kārlis Rudzājs finišēja ceturtais un sezonu noslēdz ar trešo vietu kopvērtējumā.
- Lada RX:
Čempiona titulu ar pārliecinošu punktu pārsvaru izcīnīja Niks Mežiņš, kurš uzvarēja arī noslēdzošajā posmā. Otrais – Kristaps Kapačs, trešais – Andrejs Lajevskis. Bet čempionāta ieskaitē ārpus trijnieka palikušie Rolands Bružāns un Emīlija Ļebeģeva ieņem otro un trešo pozīciju.
- Super 1600:
Audrius Kragas triumfēja gan šajā posmā, gan čempionātā. Vicečempions un otrais posmā – Ritis Rutkauskas, trešais – Andreas Aulik. Trešo vietu kopvērtējumā izcīnīja Valdas Mikužis.
- Super 2000:
Super 2000 klases dalībnieki sagādāja spriedzi trasē, jo tikai divu punktu starpība starp čempionāta līderiem pirms noslēdzošā posma, bet cīņās nopietni iesaistījās Varis Žentiņš, kura lieliskais sniegums trasē ļāva ieņemt otro vietu. Uzvaru un čempiona titulu izcīna Lenards Patriks Lepsis, kurš pēc finiša atzina, ka šis čempionāts tiešām ir bijis jāizcīna, jo cīņas bija katrā braucienā. Trešais Ivo Gabrāns, bet čempionāta vicečempions Mārtiņš Spīķis noslēdzošajā posmā ceturtais, trešā vieta čempionāta ieskaitē Kristapam Kasparovičam.
- BMW RX 3000:
Adrians Apsītis izcīnīja uzvaru noslēdzošajā posmā, ieņem vicečempiona pozīciju čempionātā un tika kronēts par “Starta karali”, balvā saņem – 1000 eiro no SIA “MB Holding”. Otrais – Lukas Sidabras, trešais – Raivis Galviņš (trešais arī kopvērtējumā). Klases čempiona titulu sezonas griezumā saglabāja līderis Kristaps Kronbergs, lai gan šajā posmā finišēja pēdējais.
- Cross Car:
Uzvaru un čempiona titulu izcīnīja igaunis Armīns Rāgs. Otrais šajā posmā – Roberts Purmalis, trešais – Adrians Apsītis, kuram šī bija debija Cross Car klasē.
- Supercar:
Ar uguņošanu tika noslēgts Supercar klases finālbrauciens, kurā pirmo un otro vietu ieņem Eiropas rallijkrosa braucēji - uzvara igaunim Maiko Tamm, otrais soms Mikko Ikonen. Kā trešais sacīkstes noslēdz Bruno Ādams Blumbergs - šīs klases 2025. gada čempions. Šīs klases vicečempions- Aldis Kasparovičs, trešais polis Michal Peterlejtner.
- Juniori:
Čempions – Adrians Apsītis (Latvija), vicečempions – Armīns Rāgs (Igaunija), trešais – Matas Zavarskis (Lietuva).
Komandu ieskaite:
- MKM Motorsport
- SK Garkalne Racing
- RX Top Team
Juniori:
- Čempions – Adrians Apsītis (Latvija)
- Vicečempions – Armīns Rāgs (Igaunija)
- Trešais – Matas Zavarskis (Lietuva).