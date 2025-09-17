Ar Ostapenko konfliktā nonākusī Taunsenda spiesta atvainoties par ķīniešu ēdiena apsaukāšanu
Amerikāņu tenisiste Teilore Taunsenda trešdien atvainojusies par to, ka Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas turnīra laikā Ķīnā vakariņās bufetes galdā pasniegtos bruņurupuci un vērša vardi nosauca par "traku" maltīti.
"Kas pie velna?!... bruņurupucis un vērša varde ir kaut kas traks" viņa otrdienas vakarā ierakstīja sociālajā tīklā "Instagram". "Šie cilvēki burtiski nogalina vardes, vērša vardes. Vai tās nav tās, no kurām rodas kārpas, čūlas un tamlīdzīgi?" viņa piebilda nākamajā video.
Mirkļbirka "Amerikāņu tenisiste publiski apvaino ķīniešu ēdienu" bija viena no populārākajām tēmām Ķīnas "twitter" līdzīgajā platformā "Weibo", un līdz trešdienas pēcpusdienai tas bija skatīts vairāk nekā 50 miljonus reižu.
"Weibo" lietotāji nosodīja spēlētājas attieksmi pret ķīniešu ēdieniem, bet daži pat ķērās pie rasistiskām piezīmēm par Taunsendu. Taunsendas sākotnējie ieraksti tika ļoti plaši un kritiski komentēti, kas trešdien viņai lika veikt jaunu ierakstu "Instagram" - šoreiz, lai atvainotos. "Es tikai gribēju šeit ienākt un no sirds atvainoties," Taunsenda publicēja ierakstu. "Man šeit ir bijusi tikai visbrīnišķīgākā pieredze un laiks. Tas, ko es teicu, nemaz to neatspoguļoja. Tam nav nekāda attaisnojuma."
ASV izlase ar Taunsendu ierindā ceturtdien Šeņdžeņā aizvadīs Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas ceturtdaļfinālu pret Kazahstānu.
Jau ziņots, ka pirms trim nedēļām Taunsendai radās domstarpības ar Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko, liekot noprast, ka Latvijas tenisiste esot pret viņu izturējusies rasistiski. Ostapenko toreiz pēc zaudējuma ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā amerikānietei teica, ka viņai trūkstot zināšanu (angl. - "no education"). Taunsenda tajā saskatīja rasismu.
Ostapenko bija spiesta atvainoties par saviem izteikumiem un skaidroja to nozīmi. "Angļu valoda nav mana dzimtā valoda, un, ar vārdu "education" domāju tikai tenisa etiķeti manā izpratnē, taču saprotu, ka šādu vārdu lietojums var aizskart cilvēkus ārpus korta," toreiz "Instagram" ierakstīja Ostapenko.
Iepriekš Ostapenko skaidroja, ka pēc spēles pretiniecei aizrādījusi par cieņas trūkumu, jo amerikāniete neesot atvainojusies par tīklā ieservētu bumbiņu izšķirīgā brīdī, uz ko Taunsenda atbildējusi, ka viņai nav jāatvainojas. Tāpat ASV tenisiste iesildīšanos sākusi uzreiz laukumā, nevis pie gala līnijas, kā esot pieņemts.