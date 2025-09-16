FOTO, VIDEO: "EuroBasket" čempioni Vāciju sagaida dzimtenē, zināmas spēlētāju prēmijas
Pirmdien, 15. augustā, ar līgumreisu no Rīgas Vācijā atgriezās tās vīriešu basketbola izlase, kas iepriekšējā nedēļas nogalē kļuva par Eiropas čempioni. Zināms, ka katrs spēlētājs par šo sasniegumu tiks prēmēts ar nozīmīgu prēmiju.
Jau ziņots, ka svētdien, 14. septembrī par 2025. gada Eiropas čempionāta uzvarētāju kļuva Vācija, kas saspringtā finālmačā ar 88:83 apspēlēja Turciju. Vācija par "EuroBasket" uzvarētāju kļuvusi otro reizi valsts vēsturē. Iepriekš šāds panākums bijis 1993. gadā.
Pēdējos četros gados Vācija gan ir viena no spēcīgākajām pasaules izlasēm - bronza 2022. gada Eiropas čempionātā, zelts 2023. gada Pasaules kausā, ceturtā vieta Parīzes olimpiskajās spēlēs un zelts šī gada "EuroBasket".
Jau ziņots, ka Vācijas izlase pēc zelta iegūšanas to atzīmēja Rīgā. Vispirms ilgu laiku tā pavadīja arēnā, pēc kā devās uz "Grand Hotel Kempinski", svinības turpinot šīs viesnīcas jumta bārā. Jau pirmdien, 15. septembrī, agri no rīta, ap plkst. 10:00, Vācijas izlases personāls un spēlētāji bija redzami lidostā Rīga, kur gatavojās savam līgumreisam uz Frankfurti. Tas Vāciju sasniedza ap 13:00 pēc vietējā laika.
"EuroBasket" čempionu svinības Rīgā, Frankfurtē un lidmašīnā
Vācijas pilsētā to sagaidīja ap 1000 līdzjutējiem un notika neliela ceremonija, kas ilga nedaudz ilgāk par stundu. MVP vārdu savā virzienā varēja dzirdēt uzvaras metiena autors Deniss Šrēders, kurš neslēpa prieku par šādu sagaidīšanu. "Šo iemeslu dēļ mēs arī spēlējam basketbolu. Mēs gribam iedvesmot cilvēkus nākt uz basketbolu vai vienkārši pievērsties sportam. Šis mums nozīmē daudz."
Tāpat tika noskaidrotas prēmijas, kādas spēlētāji saņems par iegūto titulu. Kā vēsta medijs "Bild", tad katrs Vācijas izlases spēlētājs par šo sasniegumu iekasēs 30 tūkstošus eiro. Ja izlase ierindotos otrajā vietā, tad summa būtu 25 tūkstoši eiro, bet bronza ļautu nopelnīt 20 tūkstošus. Tas nozīmē, ka tikai spēlētāju prēmēšanai tiks tērēti 360 tūkstoši eiro, bet visdrīzāk naudas balvas tiks arī treneru korpusam. Līdzīgas prēmijas tiks piemērotas sieviešu izlasei, kura 2026. gadā startēs mājās notiekošajā Pasaules kausā.
Nākamais lielais basketbola turnīrs vīriešiem ir pēc diviem gadiem, 2027. gadā Katarā esot plānotam Pasaules kausam. Vācija jau novembrī uzsāks tam kvalificēšanos, pirmajā grupas kārtā atrodoties vienā apakšgrupā ar Horvātiju, Izraēlu un Kipru.
Eiropas čempionāta finālspēle basketbolā vīriešiem starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām
Eiropas čempionāta basketbolā fināla spēle Rīgā starp Vācijas un Turcijas valstsvienībām.