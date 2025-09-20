Cik lielu pienesumu Latvijas ekonomikai nesis “EuroBasket 2025”?
Rīgā noslēdzies Eiropas čempionāts basketbolā, kura laikā galvaspilsētā aizvadīto 31 spēli vērojuši vairāk nekā 195 tūkstoši skatītāju. Vidēji katru spēli klātienē skatījās aptuveni 6300 cilvēku. Turnīra rīkotāji atzina, ka kopumā ar apmeklējumu ir apmierināti, lai gan atsevišķas astotdaļfināla spēles bijušas nepietiekami piepildītas – uz tām ieradušies tikai trīs līdz četri tūkstoši skatītāju, kamēr “Arēnā Rīga” bija paredzēta vieta 11 tūkstošiem, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas Basketbola savienībā skaidroja, ka skatītāju skaits bijis atkarīgs no dažādiem apstākļiem, kurus nebija iespējams prognozēt – piemēram, konkrētu komandu rezultāti ietekmējuši interesi par nākamajām spēlēm. Organizatori uzsvēra, ka pat ar plašu mārketinga kampaņu šos faktorus pilnībā ietekmēt nevarēja.
Lielākais neatbildētais jautājums pagaidām ir par čempionāta ekonomisko pienesumu. Rīkotāji atzina, ka precīzus datus par ārzemju tūristu radītajiem ieņēmumiem Latvijai un Rīgai varēs sniegt vien gada beigās. Vienlaikus viņi uzsvēra, ka turnīrs noteikti noslēgsies ar pozitīvu bilanci.
Atbildot uz pārmetumiem par biļešu cenām, čempionāta rīkotāji uzsvēra, ka cenu politika bijusi sabalansēta.
“Noteikti plusos mēs būsim, grūti pateikt, cik daudz, bet, skrienot ratiem pa priekšu, domāju, ka cenu politika bija ļoti laba. Protams, visi grib pēdējā brīdī, kad ir riktīgs “haips”, skriet uz populārajām spēlēm. Tad tās ir biļetes ir dārgas. Gadu iepriekš 1. kategorijas biļetes varēja nopirkt par 79 eiro. Nezinu, kur par tādu cenu var redzēt labākās NBA zvaigznes,” skaidro Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.