"Vēlamies klusu ceremoniju," Jāņa Timmas ģimenes advokāte nāk klajā ar paziņojumu
Pavisam nesen mirušā basketbolista Jāņa Timmas ģimenes advokāte paziņoja, ka sportista dzimtenē Latvijā viņam uzstādīts piemineklis. Tagad Margarita Gavrilova ir atklājusi, kad notiks sportista pelnu apbedīšana.
Pašlaik Margarita vēl nav atklājusi precīzu ceremonijas datumu, taču viņa uzsvēra, ka pasākums notiks šaurā lokā - tikai Jānim Timmam tuvāko cilvēku klātbūtnē.
"Draugi, vēlos dalīties ar jums svarīgā ziņā Jāņa Timmas ģimenes vārdā. Šoruden notiks klusa atvadu ceremonija - Jāņa pelnu urna tiks guldīta zemē Latgalē, kur tiek veidota piemiņas vieta. Tur uzstādīts liels marmora piemineklis, kas atbilst Jāņa augumam - 2,03 metri."
Uz pieminekļa attēlots basketbola bumba ar zvaigznēm un spārniem - simbols, kas bija uztetovēts uz Jāņa ķermeņa, viņa spēļu numurs 6, kā arī simboliska bumba ar burtu J centrā - šis simbols atrodas urnas apbedījuma vietā.
"Kā ģimenes pārstāve vēlos teikt: mēs vēlamies, lai ceremonija noritētu klusumā un bez liekas uzmanības. Tas būs personīgs piemiņas brīdis. Jāņa ģimenei ir svarīgi saglabāt šo tuvību un cieņu. Paldies," savā personīgajā blogā rakstīja advokāte Margarita Gavrilova.
Iepriekš Margarita Gavrilova bija izteikusi sajūsmu par 32 gadus vecā Jāņa Timmas pieminekli un nosaukusi to par viņa pāragri mirušā basketbolista mātes radītu mākslas darbu.
"Vēl nav ziedu noformējuma, vēl nav notikusi oficiālā ceremonija - tas viss vēl priekšā. Taču jau tagad var redzēt, kādu skaistumu ir radījusi mātes sirds. Atmiņa, iemūžināta akmenī, runā skaļāk par jebkuriem vārdiem... Lido, Jāni, tur debesīs tevi gaida tava tīrā un ļaunuma samīdītā dvēsele!" rakstīja cilvēktiesību aizstāve.
Papildus tam šobrīd advokāte Gavrilova aktīvi cīnās par to, lai Jāņa bijušo sievu, dziedātāju Annu Sedokovu, sauktu pie kriminālatbildības saskaņā ar pantu par iedzīšanu pašnāvībā. Tāpat Margarita plāno ierosināt Sedokovas īpašumu pārbaudi, jo uzskata, ka viņa atstājusi Jāni Timmu bez līdzekļiem.
"Ņemot vērā, ka Jāņa dzimtenē tika pieņemts lēmums atteikties uzsākt kriminālprocesu par vardarbīgu nāvi, mēs, vienojoties ar Jāņa Timmas ģimeni, esam pieņēmuši lēmumu ierosināt krimināllietu pret Annu Vladimirovnu Sedokovu saskaņā ar pantu par iedzīšanu pašnāvībā. Tā ir ģimenes nostāja, un šo nostāju atbalsta daudzi cilvēki, kuri nevarēja paiet garām šai šausminošajai situācijai.
Tajā laikā, kamēr miljoniem cilvēku dažādos pasaules nostūros jūt līdzi, pārdzīvo, interesējas un cenšas izrādīt līdzjūtību, Timmas sieva dzīvo atslābinātu dzīvi, apmeklē sabiedriskus pasākumus, demonstrē pilnīgu vienaldzību, izbauda dzīvi un neizrāda nekādas iekšējas morālas ciešanas vai sirdsapziņas mokas," pauda advokāte.
Kas attiecas uz pašu Annu, viņa cenšas nekomentēt stāstu par bijušo mīļoto, kurš aizgāja no dzīves tieši viņas dzimšanas dienā. Pašlaik māksliniece aktīvi uzstājas un apmeklē sabiedriskus pasākumus. Turklāt klīst baumas, ka Sedokovai ir jaunas attiecības, jo viņa regulāri publicē fotogrāfijas ar grezniem ziedu pušķiem.
"Man uzdeva ļoti asiņainus jautājumus. Es apstājos un saku vienu vienkāršu lietu: "Lūdzu, atstāsim šo situāciju mierā. Ir pienācis laiks - jāļauj viņa vārdam palikt neaizskartam. Lai viņš mierīgi dzīvo, lai viņš tur debesīs eksistē. Kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs nodarāt tik lielas sāpes cilvēkiem? Naudas dēļ? Publicitātes dēļ? Taču cilvēka piemiņa ir daudz svarīgāka."
"Vai tiešām nav saprotams, ka es par šo tēmu nerunāju un nekomentēju pat visbriesmīgākos melus par sevi? Tāpēc, ka es sargāju viņa vārdu no tās patiesības, kas varētu sāpināt visus, jo īpaši tos cilvēkus, kuri tagad kliedz visvairāk. Viņi paši izdarīja tik daudz ļauna, bet tagad bļauj visvairāk. Un vēlāk viņi pateiks, ka es taisu sev reklāmu uz šīs situācijas rēķina," par jautājumiem, kas saistīti ar Timmu, sacīja 42 gadus vecā zvaigzne.