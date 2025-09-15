Latvijas basketbola izlases nākamais treneris Alonso pagarina līgumu ar Mursijas komandu
Spānijas augstākās basketbola līgas (ACB) klubs Mursijas UCAM nedēļas nogalē pagarinājis līgumu ar galveno treneri Sito Alonso, kurš vienlaikus ir arī Latvijas vīriešu valstsvienības jaunais stūrmanis.
Mursijas vienība līgumu ar Alonso pagarinājusi līdz 2028. gadam. 49 gadus vecais spānis UCAM vada kopš 2019. gada. Pērn komanda viņa vadībā pirmo reizi izcīnīja ACB medaļas, tiekot pie sudraba godalgām, kā arī guva bronzu FIBA Čempionu līgā.
Alonso pienākumus pārņems no Lukas Banki, kura līgums beidzās pēc Eiropas čempionāta, un gatavos izlasi 2027.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīram. Tāpat Spānijā Alonso bijis "Barcelona", Vitorijas "Baskonia", Badalonas "Joventut", "Gipuzkoa" un "Bilbao" galvenā trenera amatā. 2018. gada rudenī viņš strādāja Horvātijas kubā Zagrebas "Cedevita".
Alonso bijis arī Spānijas U-20 izlases galvenais treneris 2013. gada Eiropas junioru čempionātā, kur viņa vadītā komanda pusfinālā zaudēja latviešiem un guva bronzas godalgas. Viņš arī bija Spānijas valstsvienības galvenā trenera asistents 2014. gada Pasaules kausa izcīņā.
Pie Latvijas valstsvienības stūres Alonso debitēs pēc Eiropas čempionāta. Pēc kontinenta meistarsacīkstēm nākamās oficiālās spēles paredzētas novembrī, kad sāksies 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrs.