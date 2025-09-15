IZM atjauno sporta un jaunatnes amatu: vadības grožus pārņem Edgars Pukinsks
Pirmdien, 22. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) darbu sāks valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks.
Valsts sekretāra vietnieks tika izvēlēts atklāta konkursa rezultātā.
Edgaram Pukinskam ir sporta un uzņēmējdarbības vadības, kā arī vadītāju treniņu nodrošināšanas pieredze. Līdz šim E. Pukinsks pildīja Ministru prezidentes padomnieka attīstības un pārmaiņu vadības jautājumos amata pienākumus, īpašu uzmanību pievēršot sporta, izglītības un veselības jomām. Iepriekš viņš arī bijis Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs un Administrācijas vadītājs. E. Pukinsks ieguvis maģistra grādu Eiropas sporta pārvaldes Parīzes Politikas zinātnes institūtā, kā arī maģistra grādu sporta zinātnē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Konkursā uz Valsts sekretāra vietnieka sporta un jaunatnes jautājumos amatu bija pieteikušies kopumā 32 pretendenti. Pieņemot lēmumu par atbilstošāko kandidātu valsts sekretāra vietnieka sporta un jaunatnes jautājumos amatam, konkursa atlases komisija ņēma vērā pretendentu profesionālo darba pieredzi, iegūto izglītību, motivāciju, kā arī profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai. Visi konkursa komisijas locekļi bija vienisprātis, ka E. Pukinska profesionālā sagatavotība un kompetences atbilst amatam izvirzītajām prasībām un sniegs pienesumu amata pienākumu kvalitatīvai izpildei.
Valsts sekretāra vietnieka sporta un jaunatnes jautājumos pienākumos ietilps noteikt ministrijas stratēģiskos mērķus sporta nozares un jaunatnes politikas jomās, kā arī plānot, vadīt un organizēt sev tiešā padotībā esošo struktūrvienību darbu, nodrošināt to mērķu definēšanu un izpildes kontroli atbilstoši valdības deklarācijā un ministrijas darba plānā noteiktajām prioritātēm. Valsts sekretāra vietnieka kompetencē būs pārstāvēt ministriju Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs, kā arī Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs par kompetencē esošajiem sporta nozares un jaunatnes politikas jautājumiem. Īstenot padotību pār Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Sporta muzeju, Murjāņu sporta ģimnāziju un ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kas piedalās sporta politikas un jaunatnes politikas īstenošanā.
IZM bija valsts sekretāra vietnieka sporta jautājumos amats līdz 2023. gadam, kad tas tika likvidēts. Ņemot vērā, ka sporta nozarē iecerētas vairākas būtiskas pārmaiņas, tostarp plānots ieviest jaunu finansēšanas modeli, šogad tika pieņemts lēmums par valsts sekretāra vietnieka sporta jautājumos atjaunošanu, amata pienākumu klāstu papildinot ar jaunatnes politikas jomu.
Atlases konkursa komisiju vadīja IZM valsts sekretārs Jānis Paiders, bet komisijā strādāja arī IZM parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis, ministrijas personālvadības nodaļas vadītāja Signe Bīdermane, valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, nozares padomniece (OECD un UNESCO) Laura Treimane, kā arī Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos Anita Vahere – Abražune.
Jauns.lv novēl Edgaram Pukinskam veiksmi un panākumus jaunajā amatā!