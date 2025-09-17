8 gadus vecā Rēzeknes motosacīkšu braucēja ieraksta sevi vēsturē
6. septembrī Anikčajas pilsētā tika aizvadīts Lietuvas motokrosa čempionāta noslēdzošais, piektais posms, kurā kļuva skaidrs: ir notikusi sensācija.
8 gadus vecā Marija Vinogradova, kas startēja MX50 klasē (bērni līdz 9 gadiem) – sezonas 2025 kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Īpaši jāuzteic ne tikai tas, ka viņa konkurēja plecu pie plecu ar motokrosa braucējiem, kas bija par gadu vecāki, bet arī tas, ka Marija bija vienīgā sieviešu dzimuma pārstāve starp 13 sacensību dalībniekiem šajā sezonā.
Līdz šim nevienai meitenei nebija izdevies iekļūt čempionāta kopvērtējuma vīriešu konkurencē pirmajā trijniekā.
Marijas tuvinieki norāda, ka šie panākumi nebūtu iespējami bez komandas ieguldījuma. Viņi izsaka pateicību treniņplāna izstrādātājam Ērikam Caunišam, kurš ticēja, ka Marija spēs sacensties ar puišiem, pirmās klases skolotājai Alīnai Tučai, kā arī fiziskās sagatavotības treneriem - Vladislavam Žukam, Denisam Cvetkovam, Nikitam Rumjancevam un Dairim Adejanovam. Tāpat pateicība izteikta SIA "Lūsēni" par atbalstu un ticību Marijas talantam.