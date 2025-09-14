46 gadu vecumā negaidīti miris britu bokseris Rikijs Hatons, kurš plānoja atgriezties ringā
14. septembrī 46 gadu vecumā mūžībā devies mijušais pasaules čempions divās svara kategorijas britu bokseris Rikijs Hatons.
Policija paziņoja, ka šorīt savās mājās Haidā, Teimsaidā, Lielajā Mančestrā, tika atrasts miris 46 gadus vecs Hatons.
Viņa nāve netiek uzskatīta par aizdomīgu.
"Policijas darbiniekus šodien plkst. 6:45 izsauca sabiedrības loceklis uz Boulakres ceļu, Haidā, Teimsaidā, kur viņi atrada 46 gadus veca vīrieša līķi. Pašlaik netiek uzskatīts, ka pastāvētu nekādi aizdomīgi apstākļi." liecina policijas vēstījums.
Hatona zvaigžņotajā karjerā bija iekļauti pasaules čempionu tituli divās svara kategorijās — vieglajā un pusvidējā svarā.
Iesaukts par "The Hitman", viņa visaptverošais stils padarīja viņu par vienu no populārākajiem cīnītājiem 21. gadsimta pirmajā desmitgadē.
Viņš izcīnīja panākumus gan amatieru, gan vietējā līmenī, sacenšoties ar labākajiem savas paaudzes bokseriem, tostarp konstantīnu Czju, Floidu Meivezeru un Meniju Pakjao.
Pirms pirmā zaudējuma Floidam Meivezeram "MGM Grand" turnīrā 2007. gadā viņš sasniedza arī satriecošu 43-0 rekordu.
Bijušais pasaules čempions vieglajā un pusvidējā svarā Starptautiskās Boksa federācijas (IBF), Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO), Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijās šī gada 2. decembrī Dubaijā vidējā svara kategorijā cīnīsies ar mājinieku Eisu al Dahu no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
46 gadus vecais Hatons pēdējo cīņu aizvadīja 2012. gada novembrī, kad ar nokautu devītajā raundā piekāpās ukrainim Vjačeslavam Senčenko. Arī toreiz viņš ringā atgriezās pēc trīs gadu pauzes.
Profesionālā boksera karjeras laikā Hatons no 1997.gada līdz 2012. gadam aizvadīja 48 cīņas un izcīnīja 45 uzvaras, no kurām 32 - ar nokautu. Zaudējumus anglis piedzīvojis pret leģendām Floidu Meivezeru jaunāko un Meniju Pakjao, kā arī Senčenko. Visi trīs zaudējumi bijuši ar nokautu.
Savukārt 46 gadus vecais mājinieks al Dahs karjerā aizvadījis 11 cīņas un uzvarējis astoņās no tām, ieskaitot četras ar nokautu. Viņš karjeru noslēdza 2012. gadā, bet atgriezās ringā ar vienu cīņu 2021. gadā, kurā zaudēja ar tehnisko nokautu pirmajā raundā.