Vācijas basketbola izlases treneris Mumbru atkal nonācis slimnīcā
Eiropas čempionu Vācijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Alekss Mumbru atkal nonācis slimnīcā, ziņo Vācijas Basketbola federācija (DBB).
Jau ziņots, ka īsi pirms Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīra sākuma Vācijas valstsvienības stūrmanis Mumbru nonāca slimnīcā akūtas infekcijas dēļ un meistarsacīkšu turpinājumā nevadīja izlasi. Visās spēlēs komandu vadīja viņa asistents Alans Ibrahimagičs un vācieši kļuva par čempioniem.
Vācijas komanda grupu turnīru aizvadīja Tamperē, kur Mumbru saslima divas dienas pirms pirmās spēles. Speciālists piecas dienas pavadīja slimnīcā, tad atgriezās pie komandas, tomēr pats to nevadīja, uzticot galvenā trenera pienākumu pildīšanu savam asistentam Ibrahimagičam. Arī turnīra izslēgšanas spēļu fāzē Rīgā vienību vadīja Mumbru asistents.
46 gadus vecais spāņu speciālists Mumbru pēc titula izcīnīšanas svētdien komandas svinībās nepiedalījās, tāpat viņš nebija pirmdien izlases sagaidīšānas pasākumā Frankfurtē. Kā norāda DBB, tad Vācijas izlases galvenais treneris devies uz dzimto Spāniju, kur viņam plānota pankreatīta operācija. Pankreatīts ir aizkuņģa dziedzera iekaisums.
"Svarīgākais ir veselība. Jau turnīra gaitā viņam teicu - dari to, kas ir tavos spēkos," par Mumbru stāvokli izteicās DBB prezidents Ingo Veiss. "Viņš vēlējās būt daļa no daļa no komandas. Mūsu komandas ārsts rūpējās par Aleksu un uzraudzīja viņu visas viņa uzturēšanās laikā Rīgā."
Mumbru kļuva par Vācijas izlases galveno treneri pagājušā gada augustā. Plānots, ka pie izlases vadīšanas viņš atgriezīsies novembrī, kad sāksies 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrs.