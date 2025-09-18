Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules rangā izkritusi no pirmā desmitnieka, čempione Vācija otrajā vietā aiz ASV
Latvijas vīriešu basketbola izlase pēc 2025.gada Eiropas čempionāta mačiem pasaules rangā ir noslīdējusi divas vietas zemāk un ieņem 11. vietu, vēsta Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA). Latvijas komanda FIBA rangā ir sakrājusi 687,2 punktus.
Latvijas valstsvienība 2023.gadā pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra ieņēma 29.vietu, bet Džakartā un Manilā izcīnītās sešas uzvaras nodrošināja kāpumu līdz astotajai vietai. Pēc pagājušā gada februārī aizvadītajiem Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem latvieši pakāpās uz sesto pozīciju.
Pēc zaudējuma Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra finālā Latvijas basketbola izlase noslīdēja trīs pozīcijas zemāk, devīto vietu saglabājot līdz septembrim.
Pasaules ranga līdere ar 845,8 punktiem joprojām ir olimpiskā čempione ASV, uz otro vietu ir pakāpusies Eiropas čempione Vācija (765,9 punkti), bet trešā ir Serbija (761,8 punkti).
Francija (756,5 punkti) ir saglabājusi ceturto vietu, uz piekto vietu ir pakāpusies Kanāda (753,1 punkts), uz sesto - Austrālija (740,2 punkti), bet divas vietas zemāk ir Spānija (720,3 punkti). Astotā ir Argentīna (708,3 punkti), devītā, pakāpjoties vietu uz augšu, ir Lietuva (702,5 punkti), bet desmitā - Brazīlija (699,4 punkti), kurai ir bijis divu vietu kāpums.
Igaunija ar 313,4 punktiem ir piedzīvojusi četru vietu kāpumu un ieņem 39.vietu.
FIBA rangs tiek aprēķināts, ņemot vērā komandu rezultātus oficiālajos FIBA turnīros pēdējo astoņu gadu laikā, piemērojot dažādus koeficientus atkarībā no spēles statusa, norises vietas un rezultāta starpības.
FIBA rangu tabulai ir izšķiroša nozīme, dalot komandas izlozes grozos pirms lielajiem starptautiskajiem turnīriem.
