Kristaps Zutis cēla iemesla dēļ tikko atteicies no lielākā honorāra dzīvē
Bokseris un televīzijas personība Kristaps Zutis savā sociālā tīkla “X” kontā publicējis, pēc paša domām, rūgtu pieredzi, ka tikko bijis spiests atteikties no prāva honorāra.
Kristaps Zutis raksta, ka piedāvātais honorārs esot bijis tik liels, ka vairākus mēnešus mierīgu sirdi būtu varējis pārcelties uz siltajām zemēm, atpūsties un vēl bez problēmām nomaksāt ikdienas rēķinus gan vienā, gan otrā zemē. Tomēr bokseris ir lepns par savu raksturu, ka šādu lēmumu pieņēmis.
Iemesls esot bijis gaužām vienkāršs – būtu jācīnās agresorvalstī Krievijā. Ņemot vērā, ka Zutis nav valsts atbalstīts sportists un neriskē ar liegumu pārstāvēt Latvijas izlases starptautiskā mērogā, ko paredz Sporta likums, ja dodas uz sacensībām agresorvalstīs, viņa lēmums vēl vairāk priecē.
Prokrieviski domājošie “X” lietotāji (lielākoties ar identitāti neatklājošiem segvārdiem) jau paguvuši Zuti izsmiet, par “provinciālu domāšanu”, jo “paša finansiālajam labumam” būtu jābūt pāri “valstiskām interesēm”. Tomēr vairums atbalsta kolorīto bokseri, ar ļoti racionālu un politisko saspīlējumu izprotošu lēmumu.
Šodien atteicos no lielāka honorāra dzīvē. Saņēmu piedāvājumu aizvadīt cīņu orklandē. Honorārs tāds, ka kādu pus gadu varētu chillot bez kreņķiem par rēķiniem kāda no dienvidu zemēm… drusku rūgti, šobrīd smagi un bez sponsoriem, bet ar godu un cieņu vismaz. 😂— Kristaps Zutis (@ZutisKristaps) September 18, 2025
Kā zināms, daļa Latvijas sportistu ignorējuši šo aizliegumu un izvēlējušies savas rokas mērcēt asinīm slacītajā naudā. Viens no tādiem uz divām sezonām bija kādreizējais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš, iespējams, sava īpaši latviskā vārda dēļ tika arī vairākkārt intervēts Krievijas varai uzticamajos sporta medijos.
Kristapa Zuša talanta cienītāji viņu jau 11. oktobrī varēs redzēt ringā “Xiaomi arēnā”, kad “King of Kings World series” cīņas vakara ietvaros sacentīsies ar Kristapu Zīli. Par vakara centrālo cīņu uzskatāma Latviju pārstāvošā Zaura Džavadova kikboksa cīņa pret alžīrieti Akramu Belemeki.